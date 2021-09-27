الراقي يعاني الأمرين

يبدو أن الأهلي سيخوض أحد المواسم الصعبة في تاريخه، بعدما بدأه بطريقة هي الأسوأ فنيًا، ويبدو أنها ستكون كذلك إداريًا.

الراقي والأزمة الفنية:

الفريق الجداوي حاليًا يسجل أسوأ سلسلة في تاريخه، بعدما حصد خمس نقاط فقط، في أول ست مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ست أهداف فقط سجلها لاعبو الراقي على مدار تلك المباريات، فيما استقبلت شباكهم ثمانية أهداف.

هناك مطالب من الجماهير لإدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، لإقالة المدير الفني للفريق بيسنيك هاسي، الذي لم يثبت جدارته نهائيًا، لكن دون أي تحرك رسمي بعد.

معاناة الفريق فنيًا اكتمل بفسخ اللاعب البرازيلي باولينيو عقده مع النادي، بعد التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، بداعي ظروف خاصة.

ما هي الورطة الجديدة؟

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، فشل الأهلي في تقييم الحوكمة للربع الأول من الموسم الحالي، وبالتالي لن يحصل الراقي على دعم الوزارة.

الأهلي النادي الوحيد الذي فشل في الحوكمة، ولم يحصد سوى 1.24 نقطة، فيما نجحت بقية أندية دوري المحترفين.

نادٍ وحيد جاء ضمن الفئة الأولى التي ستحصل على أعلى دعم ألا وهو الفتح، فيما حل الهلال والشباب بالفئة الثانية، والنصر والاتحاد بالفئة الثالثة.

نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والفئات الخمسة لمعايير التصنيف والدعم المستحق لكل فئة#استراتيجية_دعم_الأندية pic.twitter.com/IAc5oEePYf — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 27, 2021

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