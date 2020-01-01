أخبار الأهلي اليوم | شكوك حول تواجد أوسو أمام العين، واختبار بدني لحسم موقف السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اختبارات بدنية لحسم موقف السومة من مباراة العين

قرر النادي الأهلي عودة عمر السومة لتدريبات الفري الجماعية استعدادًا لمواجهة العين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غدٍ الخميس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعب لاختبارات بدنية لتحديد مدى قدرته خوض مباراة العين من عدمها، لكن الخبر الجيد أن تواجده أمام الفتح في الجولة القادمة من الدوري السعودي بات مؤكدًا.

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شكوك حول لحاق صامويل أوسو بمواجهة العين

تحوم الشكوك حول قدرة صامويل أوسو التواجد مع الأهلي خلال مواجهة العين بعد غدٍ الخميس في دور الـ16 من كأس الملك، إذ منعه الجهاز الطبي من المشاركة في المران يوم أمس، نظرًا لمعاناته من إصابة في مفصل القدم تعرض لها خلال مواجهة النصر الأخيرة في الدوري السعودي.

الجهاز الطبي أوضح أن الإصابة بسيطة وهي عبارة عن كدمة لا تحتاج سوى إلى جلسات علاجية وراحة من التدريبات، ومن المقرر أن يخضع اللاعب الغاني لاختبارات صحية وبدنية أولًا للتأكد من زوال الآلام لمنحه الضوء الأخضر لمواجهة العين.

الأهلي يستعيد لاعبين ويقترب من استعادة آخرين

استعاد الأهلي الثنائي محمد آل فتيل ويوسف الحربي بعد غيابهما الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وقد شارك الثنائي في مران الفريق مساء أمس وتأكدت جاهزيتهما لمواجهة العين يوم الخميس القادم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانب آخر، بات يزيد البكر وياسر المسيليم قريبين جدًا من الانضمام للتدريبات الجماعية، إذ قد يحدث هذا خلال الأيام القليلة القادمة.

1.2 مليون يورو تُعيق تحركات الاتحاد الصربي للتعاقد مع ميلويفيتش

أوضحت مصادر صحفية صربية أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب منتخب صربيا خلفًا لليوبيشا تومباكوفيتش التي انتهت مهمته مع الفريق يوم أمس.