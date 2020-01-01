أخبار الأهلي اليوم | 8 غائبين عن مواجهة النصر، وبديل السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طارق كيال: أرفض وصف "جريحين" للنصر والأهلي، وبديل السومة جاهز

قال طارق كيال المشرف العام على كرة القدم في الأهلي أن كلمة جريح لا تليق بناديي النصر والأهلي، مشيرًا إلى أن الموسم مازال طويلًا والفريقان لديهما فرصة كبيرة للعودة وتحسين النتائج.

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طارق كيال - المشرف العام على فريق الأهلي :

بديل السومة سيكون جاهز ، ونسعى لمعالجة الأخطاء و مازال الدوري بدري. pic.twitter.com/LNcmyyTC5U — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2020

وحول غياب عمر السومة عن القمة، قال "أي لاعب معرض للغياب عن المباريات، سواء للإصابة أو الإيقاف أو أي ظروف أخرى، علينا أن نكون جاهزين لذلك، ونحن كذلك بالفعل، بديل السومة جاهز ولا مشكلة لدينا".

ميلويفيتش يستبعد عسيري من مواجهة النصر

قرر المدرب فلادان ميلويفيتش استبعاد المهاجم مهند عسيري من قائمة الأهلي لمواجهة النصر في الرياض، وذلك لأسباب فنية.

عسيري لم يلعب أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم للإصابة، وقد قرر المدرب عدم الاعتماد عليه لتعويض عمر السومة بل الاستعانة بأحد لاعبي الوسط المهاجم.

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النصر والأهلي .. بالأرقام

لعب النصر والأهلي 24 مباراة في دوري المحترفين السعودي فاز الفريق الجداوي في 8 مباريات فيما تفوق العالمي في 7 وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

التاريخ الحديث يقف مع النصر، إذ لم يتعرض سوى لخسارة واحدة في آخر 9 مباريات جمعته بالأهلي، وقد فاز في 4 وتعادل في مثلهم.

الخضير يقود مباراة النصر والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي وعلى رأسها قمة النصر والأهلي في الرياض.

وسيقود المباراة الحكم تركي الخضير ويُساعده بدر الشمراني ومحمد العبكري، فيما سيتواجد محمد البريدي كحكم رابع، وسيُدير غرفة تقنية الفيديو الحكم محمد الهويش ويُساعده خلف الشمري.

8 غائبين عن الأهلي أمام النصر

يخوض الأهلي مباراة القمة أمام النصر مساء اليوم في الدوري السعودي في ظل غياب 8 من لاعبيه على رأسهم عمر السومة.

الغائبون هم محمد آل فتيل ومحمد المجعد ومهند عسيري ويوسف الحربي وياسر المسيليم ويزيد البكر وسلطان مندش بجانب المهاجم السوري.

ثلاثة حلول .. كيف يُعوض الأهلي غياب عمر السومة أمام النصر؟