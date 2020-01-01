أخبار الأهلي اليوم | فحوصات لأوسو وميتريتسا، ومفاوضات مع الفيصلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فحوصات طبية لأوسو وميتريتسا بعد إصابتهما أمام ضمك

من المقرر أن يخضع الثنائي صامويل أوسو وألكساندرو ميتريتسا إلى فحوصات طبية للوقوف على حقيقة حالتهم الصحية وتحديد موعد انخراطهم في التدريبات الجماعية.

أوسو كان قد تعرض لإصابة في عضلة البطن لم يستطع على إثرها إكمال مباراة الأهلي أمام ضمك، فيما تعرض ميتريتسا لإصابة على مستوى كاحل القدم.

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وكان إدريس فتوحي قد غادر ملعب المباراة كذلك لشعوره بالإجهاد على أثر إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.

مفاوضات بين الأهلي والفيصلي حول أحمد أشرف

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع الفيصلي للتعاقد مع لاعبه أحمد أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 5 ملايين ريال سعودي.

الأهلي كان قد حاول التعاقد مع اللاعب حين كان مع الهلال لكنه لم يُوفق في ذلك.

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