أخبار الأهلي اليوم | عودة المجحد، وموقف عبسي من مواجهة العين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طلال عبسي جاهز للعب أمام العين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي في الأهلي بقيادة المصري خالد محمود منح المدافع السعودي طلال عبسي الضوء الأخضر لخوض المباريات الرسمية بدءًا من مواجهة العين في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

المدافع القادم من التعاون هذا الموسم لم يلعب مع الأهلي أي مباراة في الدوري السعودي 2020-2021 بسبب الإصابة، وقد أعاد النادي قيده في قائمة الفريق المحلية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

وشارك عبسي خلال الأيام العشرة الماضية في تدريبات الأهلي الجماعية ولم يُعان من أي آلام لتتأكد جاهزيته لخوض المباريات.

ميلويفيتش يُعيد المجحد للتدريبات الجماعية

شارك محمد المجحد في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادًا لمواجهة العين مساء الأربعاء القادم في الدوري السعودي، وذلك بعد فترة من استبعاده بقرار فني من المدرب فلادان ميلويفيتش.

وأوضحت المصادر المتابعة أن المدرب الصربي يعتزم ضم المجحد لقائمة الفريق التي ستواجه العين نظرًا لغياب الثنائي حسين المقهوي وعلي الأسمري للإيقاف.

لجنة الانضباط تغرم الأهلي 15 ألف ريال سعودي

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي على النادي الأهلي، وذلك بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهة الوحدة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

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