أخبار الأهلي اليوم | تغيير واحد في الأجانب خلال يناير، وهل يستقيل الرئيس؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يُجهز السومة لمواجهة الفتح

قرر المدرب فلادان ميلويفيتش الدفع بالمهاجم السوري عمر السومة خلال مباراة الأهلي أمام الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

اللاعب كان قد تعافى مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا وقد خاض 3 حصص تدريبية مع الفريق، ورغم جاهزيته لمواجهة العين في كأس الملك إلا أن المدرب الصربي فضل عدم الاعتماد عليه ومنحه المزيد من الوقت ليستعد جيدًا لمباراة الفتح في الدوري.

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لا تغييرات إدارية وفنية في الأهلي

أكدت صحيفة عكاظ السعودية أنه لا نية لدى مجلس إدارة الأهلي وخاصة الرئيس عبد الإله مؤمنة أو الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي تقديم استقالتهم بعد الخسارة المدوية أمام العين والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت عكاظ كذلك أن الإدارة الأهلاوية لا تنوي أيضًا الإطاحة بالمدرب فلادان ميلويفيتش رغم تراجع النتائج مؤخرًا والخسارة أمام ضمك في الدوري والعين في الكأس.

تغيير وحيد في أجانب الأهلي خلال الفترة الشتوية

أفادت مصادر صحفية أن النادي الأهلي لا ينوى إجراء سوى تغيير واحد فيما يخص لاعبيه الأجانب المسجلين في قائمته المحلية خلال الفترة الشتوية.

وأوضحت أن هذا التغيير هو قيد إلفيس ساريتش بدلًا من ماركو مارين المطلوب في عدد من الأندية الخارجية، فيما بدأت الإدارة مفاوضات جادة لتجديد إعارة صامويل أوسو من الفيحاء حتى نهاية الموسم.

محاولات مكثفة من الأهلي لتجهيز المسيليم والبكر لموقعة الثلاثاء أمام الفتح

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المعدين البدنيين في الجهاز الفني للنادي الأهلي يحاولون بشكل مكثف تجهيز الثنائي ياسر المسيليم ويزيد البكر بدنيًا للحاق بمواجهة الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الثلاثاء القادم.