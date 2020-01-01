أخبار الأهلي اليوم | النجم الأحمر يُحدد شرط عودة مارين، وإصابة أوسو مع غانا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

صامويل أوسو جاهز لمباراة الشباب

اطمأن النادي الأهلي على جناحه الغاني صامويل أوسو بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد السودان، إذ غادر الملعب عند الدقيقة الـ63.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إصابة أوسو بسيطة ولن تعيقه عن اللعب أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية بعد وصوله إلى جدة للتأكد من جاهزيته التامة.

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النجم الأحمر يُبلغ ماركو مارين بشرط عودته للفريق

يبدو مستقبل ماركو مارين مع الأهلي مجهولًا، نظرًا لمستوى اللاعب المتوسط ولصعوبة فسخ عقده بسبب الشرط الجزائي البالغ 4 ملايين يورو تقريبًا.

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الأهلي أبلغ مارين بالبحث عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقد تواصل اللاعب الألماني مع إدارة النجم الأحمر الصربي للعودة للفريق وقد رحبوا بالأمر لكن وفق شرط واحد.

صحيفة سبورتدوج الصربية أكدت أن هذا الشرط هو فسخ عقد اللاعب مع الأهلي وتوفره بشكل مجاني في السوق.

العويس يعود للمران ويؤكد جاهزيته لمواجهة الشباب

عاد محمد العويس لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في مفصل القدم والتي أبعدته عن اللعب منذ مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا خلال سبتمبر الماضي.

حارس المرمى السعودي خاض مران الأمس وأظهر جاهزية تامة للعب والعودة لحماية عرين الفريق الجداوي، وسيحسم المدرب فلادان ميلويفيتش موقفه من مواجهة الشباب في الـ23 من نوفمبر الجاري.

رقم فريد للأهلي في الدوري السعودي

حقق الأهلي رقمًا فريدًا في الدوري السعودي هذا الموسم وبعد مرور 4 جولات منه، وهو عدم قبوله أي هدف خلال الأشواط الثانية من مبارياته في البطولة.