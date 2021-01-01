الأمور تزداد سوءًا في أتلتيكو مدريد.. إصابة قوية لجواو فيليكس!

لقطة صعبة للغاية..

تعرض جواو فيليكس إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس مساء الأحد في الدوري الإسباني.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق تعرض فيليكس لتدخل قوي من عيسى ماندي، لكنه نزل بصورة طبيعية في الشوط الثاني.

غير أنه وبمرور دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط بدأ الدولي البرتغالي في التألم وخرج على الفور من ملعب وحلّ محله لوكاس توريرا.

ما يزيد من الخوف أن الإصابة لن تكون بالسهلة أبدًا هي قيام جواو فيليكس بالبكاء، ثم شوهد على دكة البدلاء وهو يرفع قدمه اليمنى ويضع عليها كرات الثلج على كاحله.

على هذا الأساس يبدو أن فيليكس سوف يبتعد عن الملاعب لمدة طويلة، تبدأ من خلال مواجهة إيبار الأسبوع المقبل، وقد تمتد حتى مباراة برشلونة في منتصف مايو المقبل.

ويصنف جواو فيليكس كأحد أهم الدعائم في كتيبة المدرب دييجو سيميوني، حيث لعب 33 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم وسجل عشرة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ضربة قد تكون قوية لسيميوني خصوصًا وأن المنافسة على لقب الدوري الإسباني اشتعلت كثيرًا، وبفقدان نجم فريقه الأول قد تنخفض حظوظه مع القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد دخل مباراة ريال بيتيس وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق نقطة عن برشلونة مع مباراة أقل عن الثنائي.