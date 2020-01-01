"الأغنى في إفريقيا" يبدي رغبته في شراء أرسنال

خطوة يطمح لها ولكن ليس الآن

كشف رجل الأعمال النيجيري أليكو داجونتي، عن رغبته الشديدة في شراء نادي أرسنال الإنجليزي، من مالكه الأمريكي ستان كرونكي في أقرب فرصة ممكنة.

داجونتي يعتبر هو الرجل الأغنى في إفريقيا، حيث تبلغ ثروته حوالي 30 مليار جنيه إسترليني، ويأتي ترتيبه رقم 96 بقائمة الأثرياء على مستوى العالم.

صاحب الـ62 سنة، سبق وأن تحدث عن رغبته في شراء أرسنال عام 2018، والآن عاد ليؤكد تصميمه على هذه الخطوة التي يعتبرها أحد أحلامه.

وقال في تصريحات لشبكة "بلومبيرج:"أريد شراء أرسنال يوماً ما، ولكن في الوقت الحالي أعمل على مشروعات تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، لذلك أصب كامل تركيزي عليها الآن".

وأضاف:"أحاول بناء شركة جديدة وبعد الانتهاء سأتقدم بعرض لشراء النادي في 2021، لرغبتي في الاتجاه نحو هذه الخطوة بأفضل صورة ممكنة".

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ويخضع أرسنال حالياً لسيطرة ستان كرونكي، رجل الأعمال الأمريكي الذي تعرض لانتقادات حادة على مدار السنوات الماضية، نظراً لقلة استثماره بالنادي اللندني.

ويمر المدفعجية بمرحلة صعبة هذا الموسم، بخروجه تماماً من المنافسة على لقب البريميرليج، أو حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا، نظراً للتخبط الذي عاشه الفريق مع المدرب السابق أوناي إيمري، قبل قدوم مواطنه الإسباني ميكيل أرتيتا.