الأرجنتين مهددة بفقدان سلاحها الأقوى ضد البرازيل

نهائي كوبا أمريكا قد يشهد غياب نجم منتخب الأرجنتين صاحب الفضل في التأهل لمواجهة البرازيل.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن منظمة حقوقية كولومبية قد تقدمت بشكوى للاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم ضد نجم الأرجنتين إيمليانو مارتينيز.

جاء هذا بحسب ما ذكر بابلو سانشيز رئيس تلك المنظمة، والذي طالب بمعاقبة اللاعب وحرمانه من المشاركة في المباراة النهائية لكوبا أمريكا.

وكان مارتينيز قد ضايق نجوم منتخب كولومبيا كلاميًا وأثر على تركيزهم خلال لحظات تسديد ركلات الترجيح.

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وكتب سانشيز: "قدمنا شكوى للاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم ضد الإهانات والتشتيت والعنف اللفظي الذي قام به إيمليانو مارتينيز ضد نجوم كولومبيا".

وأضاف: "ذلك السلوك الغير رياضي والغير قانوني يجب أن تتم مواجهته بالإيقاف للحارس وللحكم الذي كان يجب أن يتدخل، لكنه تركه يكرر ذلك الأمر خمس مرات".

وكان المنتخب الأرجنتيني قد صعد للمباراة النهائي بعد التفوق على كولومبيا بركلات الترجيح وعقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن المباراة النهائي تقام فجر الأحد بين الأرجنتين والبرازيل، وهو النهائي المكرر من عامي 2004 و2007.