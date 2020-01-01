اكتساح إيطالي وفرنسي وسقوط هولندي وتعادل مخيب لألمانيا

نتائج مباريات فرنسا وأوكرانيا - ألمانيا وتركيا - إيطاليا ومولدوفا - هولندا والمكسيك

حققت كل من فرنسا وإيطاليا انتصارين عريضين على حساب أوكرانيا ومولدوفا، بينما حسمت ألمانيا مباراتها أمام تركيا بصعوبة وسقطت هولندا أمام المكسيك.

ولُعب اليوم الأربعاء عدد كبير من المباريات الدولية الودية استعدادًا للمواجهات القادمة في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمنتخب الإيطالي، فقد فاز بستة أهداف مقابل لا شيء على مولدوفا، حيث سجل له ستيفان الشعراوي هدفين، ودومينيكو بيراردي وكريستانتي وفرانشيسكو كابوتو وبوساك لكل واحد منهم هدف.

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بينما نجح المنتخب الفرنسي في التغلب على منتخب أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل له أوليفييه جيرو هدفين والصاعد كامافينجا هدفًا وجاء هدف عكسي بأقدام أحد لاعبي المنتخب الأوكراني.

أما بالنسبة لألمانيا التي تعادلت بصعوبة مع منتخب تركيا بثلاثة أهداف لمثلهم، فسجل لها كل من يوليان دراكسلر فلوريان نويهاوس ولوكا فالديشميت،

بينما قاد مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي راؤول خيمينيز منتخب المكسيك لتحقيق انتصار على نظيره الهولندي بهدف مقابل لا شيء حيث سجله في الدقيقة 60.

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يذكر أن منافسات دوري الأمم الأوروبية ستستأنف الأسبوع المقبل وستشهد العديد من المباريات القوية بين المنتخبات الأوروبية الكبرى.