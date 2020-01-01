من هو أفضل مدافع في فيفا 21؟

أصدرت إلكترونيك آرتس الشركة المنتجة للعبة فيفا 21 قائمة بأفضل 20 لاعباً في مركز الدفاع في الإصدار الجديد من لعبة الفيديو الأكثر شعبية في كرة القدم

يعتبر فيرجيل فان ديك ملك الدفاع بعد أن تم اختياره مرة أخرى كأفضل مدافع في فيفا 21.

أضصدرت FIFA 21 في 9 أكتوبر الماضي، وحصل الهولندي الدولي على أعلى تقييم بين المدافعين بعد مساعدة ليفربول في تحقيق أول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 20 عامًا خلال موسم 2019-20.

حصل فان دايك على نفس التقييم العام البالغ 90 الذي حصل عليه في فيفا 20، لكنه شهد ارتفاع في تقييم دفاعه نقطة واحدة إلى 91.

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احتفظ قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بمركزه كثاني أفضل مدافع في فيفا 21، حيث ظل تقييمه الإجمالي عند 88 لكن دفاعه ارتفع رقمًا واحدًا إلى 88.

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في المركز الثالث يتواجد نجم نابولي خاليدو كوليبالي، على الرغم من انخفاض تقييمه العام من 89 إلى 88 ، حيث فشل فريق الدوري الإيطالي في الفوز بأي ألقاب.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من من قلة مشاركاته الموسم الماضي، ارتقى إيميريك لابورت لاعب وسط مانشستر سيتي إلى المركز الرابع كأفضل مدافع مع بقاء إحصائياته العامة والدفاعية كما هي.

جاء صعود لابورت بسبب تراجع عدد من اللاعبين من مراكزهم العالية، حيث تراجع جورجيو كيليني المخضرم في يوفنتوس من 88 إلى 87، بينما تراجع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة إلى المركز السادس، وتراجع دييجو جودين إلى المركز التاسع.

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انخفض ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند من 87 نقطة إلى 86 نقطة، بينما شهد توبي آلديرفايريلد لاعب توتنهام ارتفاع في تقييمه إلى 87 بالنسبة للدفاع و85 كتقييم عام.

لم يكن زميله في توتنهام يان فيرتونخين - الذي حصل على التصنيف 87 في فيفا 21 - في أي مكان في قائمة أفضل 20 لاعبًا - والتي شهدت لاعبين بتقييمات منخفضة تصل إلى 84.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين تم إدراجهم في القائمة نجم تشيلسي الجديد تياجو سيلفا، بينما تم ضم فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي بعد تغيير مركزه من متوسط ميدان دفاعي إلى مدافع.

أفضل المدافعين في فيفا 21