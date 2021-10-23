"اعطني حظ الهلال وارمني في البحر"

الهلال يتفادى التعادل بانتصار قاتل

أطلق الإعلامي الرياضي محمد البكيري تعليقًا مثيرًا للجدل، على انتصار نادي الهلال على نظيره الرائد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال كان متقدمًا بهدفين دون رد على الرائد، قبل أن يتعادل الأخير في الدقائق الأخيرة بهدفين، ويعود الزعيم مرة أخرى ويسجل هدفًا في الوقت القاتل يخطف به الانتصار.

"حظ الهلال لا يقدر عليه أحد .. حتى في أسوء مستوياته"

البكيري نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلق من خلالها على انتصار الهلال على الرائد، مشيرًا إلى حظ الزعيم في تحقيق الفوز.

وجاء نص تغريدة البكيري كالآتي: "هيا لا تقلي، لا تقول: أعطني حظ الهلال وأرميني في البحر، ياهو أعطونا شوية من حلاوته".

البكيري يعلق على انتصار الهلال على نظيره الرائد في الوقت القاتل، بعد أن كان الأزرق قريبًا جدًا من التعادل وعدم تحقيق الفوز، ومن ثم الابتعاد عن الصدارة.

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع، وذلك من 7 مباريات فقط، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بسبب ارتباطاته الآسيوية.