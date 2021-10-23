"حظ الهلال لا يقدر عليه أحد .. حتى في أسوء مستوياته"

تعليق مثير للجدل عن فوز الهلال على الرائد بالوقت القاتل

علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، على فوز الهلال بمباراته أمام الرائد، بعد أن كان قريبًا من أن يتعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

الهلال خطف فوزًا قاتلًا على نظيره الرائد، بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد، وتعادل الرائد في الدقائق الأخيرة، ليعود الزعيم لتحقيق الانتصار عن طريق نجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس.

ونشر المريسل تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلق فيها بشكل مثير للجدل على انتصار الهلال في مباراته أمام الرائد.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "لم أشاهد مباراة الهلال والرائد لانشغالي في معرض رش وفعالياته المميزة بموسم الرياض، ولكني علمت عن سيناريو المباراة من خلال تغريدات من أتابعهم".

وتابع: "التغريدات كانت تردد ما كنت أردده منذ 3 سنوات عن حظ الهلال، أعزائي حظ الهلال ما يقواه إلا رب العالمين، حتى والهلال في أسوء مستوياته".

الهلال استطاع أن يتفادى التعادل أمام الرائد في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان الفريق الأزرق قريبًا من التعادل وخسارة نقاط المباراة كاملة.

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الهلال رفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع، وذلك من 7 مباريات فقط، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بسبب ارتباطاته الآسيوية.