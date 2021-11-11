إشارة جديدة تؤكد اقتراب روديجر من ريال مدريد

اقترب أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، من الرحيل عن صفوفه والانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم.

المدافع الألماني عقده ينتهي مع البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي اللندني حتى الآن.

ريال مدريد يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بضم صاحب الـ28 سنة، وهناك إشارة جديدة تؤكد اقتراب الصفقة المجانية المحتملة.

شبكة "CNN Turk" التركية، أكدت أن تشلسي اتفق بالفعل على ضم أتيلا سالاي مدافع نادي فنربخشه.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي سيدفع 23.4 مليون يورو من أجل التوقيع مع اللاعب لمدة ستة مواسم، مع راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

ومن جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن هذه الخطوة تؤكد إيمان المدرب توماس توخيل بعدم استمرار رودريجر بصفوف فريقه.

وعلى الجانب الآخر يترقب ريال الموقف عن كثب، تمهيدًا لضم اللاعب في صفقة انتقال حر، مثلما فعل مع النمساوي دافيد ألابا بعد رفضه التجديد لبايرن ميونخ.

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يذكر أن روديجر انتقل إلى تشيلسي قادمًا من روما في 2017 مقابل 25 مليون يورو، وأصبح من وقتها أحد أهم الأعمدة الرئيسية في دفاع البلوز.