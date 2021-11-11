أقل من دوناروما ودون مكافأة توقيع.. الكشف عن راتب راموس مع باريس

على الرغم من أن الإسباني سيرخيو راموس لم يشارك حتى الآن مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه يعد واحدًا من بين أصحاب أعلى الرواتب في الفريق.

وتعد مسألة الرواتب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي واحدة من أكثر المسائل الشائكة، خاصة في ظل الفارق الكبير بين اللاعبين.

راموس، الذي انضم في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، يواصل التدريبات حاليًا مع المجموعة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن كرة القدم منذ مايو الماضي.

ما هو راتب راموس في باريس سان جيرمان؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن راتب راموس في باريس سان جيرمان، وهو بطبيعة الحال يعد من أفضل الأجور في نادي العاصمة الفرنسية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن راموس يحصل على صافي ستة ملايين يورو في الموسم الواحد، ما يضعه في قائمة أعلى الأجور في النادي.

ورغم ذلك، فإن الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما يحصل على راتب أعلى من راموس، حيث يصل راتب حارس مرمى منتخب إيطاليا إلى سبعة ملايين يورو صافية في الموسم.

هل دفع باريس مكافأة توقيع إلى راموس؟

الصحيفة الفرنسية أكدت أن راموس، مثل كل تعاقدات باريس سان جيرمان المجانية خلال آخر سوق الانتقالات، لم يتلق أي مكافأة عند التوقيع.

راموس، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصل مجانًا إلى باريس سان جيرمان، لكنه لم يستفد من أي مكافأة عند التوقيع.

ما هو موعد عودة راموس للعب؟

راموس يتدرب حاليًا بشكل طبيعي جماعيًا مع باقي أعضاء باريس سان جيرمان، حيث أكمل أول حصتين تدريبيتين له منذ أشهر طويلة مع المجموعة.

ويهدف راموس أن يعود إلى أرض الملعب في نهاية نوفمبر الجاري، لكن ذلك يتوقف على إكماله التدريبات خلال الأسابيع القليلة المقبلة دون مشاكل.

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