اسم صادم يدخل الترشيحات لخلافة كومان في برشلونة !

يعاني مع فريقه بالدوري الفرنسي

دخل أوسكار جارسيا مدرب نادي ريمس الفرنسي، بشكل غير متوقع، ضمن الترشيحات لخلافة المدرب رونالد كومان في برشلونة.

الشكوك محيطة حول مستقبل كومان مع الفريق الكتالوني، بسبب النتائج السيئة والتي كان آخرها السقوط في فخ التعادل السلبي أمام قادش.

تييري هنري وروبيرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز، كانت أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الهولندي، ولكن هناك اسم آخر ظهر أيضًا.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن جارسيا دخل قائمة المرشحين لتدريب برشلونة، بعد اجتماع إدارة النادي الكتالوني بعد التعادل أمام قادش الخميس الماضي.

وأوضحت أن جارسيا ليس غريبًا عن برشلونة، حيث قضى 18 عامًا بالنادي، وتواجد لمدة سبع سنوات في أكاديمية لاماسيا وثلاثة مواسم في الفريق الرديف وخمسة مع الفريق الأول.

ومن أهم العوامل التي جعلته يدخل ضمن الترشيحات، هو إيمانه بأفكار الأسطورة الهولندية يوهان كرويف نجم برشلونة ومدرب الفريق السابق.

وعمل جارسيا بالنادي كمرب لفريق تحت 19 سنة بين عامي 2009 و2012، ويمتلك سمعة جيدة جدًا داخل برشلونة.

وعمل الإسباني في عدة تجارب أخرى مع برايتون وواتفورد وسالزبورج وسانت إيتيان وأولمبياكوس وسيلتا فيجو، قبل أن ينتهي به المطاف في ريمس.

وكان جارسيا ضمن أهم المرشحين للعمل كمدرب لبرشلونة تحت قيادة جوسيب بارتوميو، ولكن النادي اتجه لتعيين رونالد كومان وقتها.

يذكر أن صاحب الـ48 سنة خاض 7 مباريات مع ريمس منذ تدريبه للفريق، نجح في الفوز مرة واحدة فقط وتعادل 4 مرات وخسر مرتين.

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