اسم رونالدو وسيلة مانشستر يونايتد الجديدة في صفقاته المقبلة!

حيلة تبدو ذكية..

لن يتوقف استغلال مانشستر يونايتد للأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملعب، بل إن التفكير يذهب بعيدًا إلى الاستفادة منه في إبرام الصفقات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما قالته تقارير صحفية إنجليزية، فإن الشياطين الحمر لديهم الرغبة في التعاقد مع الظهير الأيمن لرينجرز الاسكتلندي، ناثان باترسون.

نجم سيلتيك السابق، فرانك ماكافيني، اعتبر أن وجود مانشستر يونايتد في منافسة على باترسون واستخدام اسم كريستيانو رونالدو سيكون كفيلًا بإنهاء الأمور لهم على الفور.

ماكافيني قال في حديث إعلامي "إذا كان هناك اهتمام حقيقي من مانشستر يونايتد به فهذا يُقلق رينجرز، التفكير في اللعب بجوار رونالدو سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة له".

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تتزامن هذه الأنباء مع أنباء أخرى خرجت من الصحف الإنجليزية عن طلب رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد جلب زميله السابق فيدريكو كييزا إلى أولد ترافورد.

باترسون، ظهر هذا الموسم في 20 مباراة مع الفريق الأول لرينجرز، حيث قدم أداءً مثاليًا سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ويبحث مانشستر يونايتد عن دعم الجبهة اليمنى في ظل الأداء المتواضع لآرون بيساكا وديوجو دالوت، حتى أنه ارتبط في الصيف الماضي بكيفن تريبيير من أتلتيكو مدريد.