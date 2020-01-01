اسم جديد من ريال مدريد مرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ

ريال مدريد قد لا يمانع هذه الصفقة..

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن ألفارو أودريوزولا، ظهير ريال مدريد الإسباني، انضم إلى قائمة اهتمامات بايرن ميونخ الساعي لتعزيز دفاعه.

هانزي فليك، المدير الفني للفريق البافاري، طلب التعاقد مع ظهير أيمن وجناح خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث ارتبطت عديد الأسماء بالانتقال إلى بايرن ميونخ التي قد تأتي في يناير أو الصيف المقبل.

ويعد أودريوزولا، صاحب الـ24 عامًا. أجدد الأسماء المرشحة للانتقال إلى البايرن، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي إنفو".

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وانتقل أودريوزولا، من ريال سوسيداد إلى النادي الملكي، في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو، إلا أنه لم يستطع فرض نفسه على تشكيل ريال مدريد الأساسي.

ومن المتوقع أن يعود أشرف حكيمي في الصيف المقبل إلى ريال مدريد، بعد انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند، وبالتالي قد يوافق العملاق الإسباني على رحيل أودريوزولا، صوب بايرن ميونخ.

وشارك أودريوزولا، هذا الموسم مع ريال مدريد في 5 مباريات فقط، بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدف وحيد.