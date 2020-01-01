رينيير: أتوق شوقًا لمجاورة كريم بنزيما

مثله الأعلى كالعادة زيدان..

أكد رينيير خيسوس، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد من فلامنجو، أن اللعب في النادي الملكي بمثابة الحلم، كاشفًا عن أن زين الدين زيدان وكاكا هما مثلاه الأعلى.

وكان النادي الإسباني قد اتفق مع نظيره البرازيلي على دفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد رينيير والتي تبلغ 30 مليون يورو لينضم فورًا هذا الشتاء.

رينيير أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة آس الإسبانية تناول فيها انضمامه إلى الريال وقال "حلم أي طفل هو اللعب لريال مدريد، عندما زرت سانتياجو برنابيو في 2018 لم أتخيل أنني سألعب هنا يومًا ما.".

كما أضاف "كنت في كأس العالم للأندية عندما عرفت لأول مرة اهتمام ريال مدريد بي، جاء لي وكيلي وأسرتي إلى الفندق وأخبروني الأمر، كنت سعيدًا جدًا وشعرت بالمفاجأة.".

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"ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، منذ أن كنت صغيرًا وشجعني أبي على متابعة مبارياته."

وعن اللاعبين الذين يعتبرهم مثله الأعلى، أجاب "زين الدين زيدان وكاكا. أريد أن ألعب مع كريم بنزيما، إنه يعجبني كثيرًا ويجيد التفاهم مع جميع اللاعبين.".

وأتم موجهًا رسالة إلى ريال مدريد وجماهيره "مرحبًا، أنا رينيير وعمري 18 عامًا، أريد الدخول إلى التاريخ من بوابة هذا النادي وسأبذل قصارى جهدي لتكريم القميص الذي ارتديه لأكبر نادٍ في العالم!.".

جدير بالذكر أن رينيير جيسوس يخوض في الوقت الحالي منافسات البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو مع منتخب البرازيل الأولمبي.