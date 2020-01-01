دوري أبطال أوروبا

ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ وما هو ترتيب هدف صلاح؟

أحمد رضوان
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Mohamed Salah Liverpool Champions League 11122018
Getty Images
سجل محمد صلاح الهدف الأسرع لليفربول في تاريخ دوري الأبطال، لكنه ليس الأسرع في تاريخ البطولة على الإطلاق، فما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

أصبح المصري محمد صلاح أحد أساطير ليفربول بلا شك منذ انضمامه للفريق، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية ووضع اسمه بقوة بين أساطير الريدز عبر التاريخ، سواءً في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال  والمسابقات الأخرى.

سجل صلاح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، والتي كانت ضد نادي ميتيلاند الدنماركي.

بعد هدف صلاح الأسرع في تاريخ الريدز في دوري الأبطال، بدأ عشاق كرة القدم في الوطن العربي في التساؤل هل هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ جول يحضر الإجابة...

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    ما هو أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا؟

    الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق هو هدف روي ماكاي لبايرن ميونخ في شباك ريال مدريد، والذي سجله في دوري الأبطال 2007، وسجله بعد 10 ثوانٍ و2 جزء من الثانية.

    ثاني أسرع الأهداف هو هدف جوناس لفالنسيا في شباك ليفركوزن موسم 2011-12، وسجله في الثانية 10.96 من المباراة، ويأتي خلفه هدف جيلبرتو سيلفا لآرسنال في 2002 في شباك آيندهوفن في الثانية 20.07.

    أسرع الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

    اللاعب الثانية المباراة التاريخ
    روي ماكاي 10.12 بايرن ميونخ - ريال مدريد 7 مارس 2007
    جوناس 10.96 فالنسيا - باير ليفركوزن 1 نوفمبر 2011
    جيلبرتو سيلفا 20.07 آيندهوفن - آرسنال 25 سبتمبر 2002
    أليساندرو ديل بييرو 20.12 مانشستر يونايتد - يوفنتوس 1 أكتوبر 1997
    كلارنس سيدورف 21.06 شالكه - ميلان 28 سبتمبر 2005
    ديوجو رينكون 24.00 دينامو كييف - فنربخشة 9 أغسطس 2006
    دافيد ألابا 24.18 بايرن ميونخ - يوفنتوس 3 أبريل 2013
    أليكساندر باتو 24.97 برشلونة - ميلان 13 سبتمبر 2011
    ماريك كينتسل 25.20 كلوب بروج - رابيد فيينا 2 نوفمبر 2005
    ديان ستانكوفيتش 25.54 إنتر - شالكه 5 أبريل 2011
    أليكسيس أليكسوديس 28.46 باناثينايكوس - ألبورج 22 نوفمبر 1995
    ماريانو بومباردا 28.21 فيليم - سبارتا براجا 20 أكتوبر 1999
    جاك ويلشير 29.56 آرسنال - مارسيليا 26 نوفمبر 2013
    ديكو 30.18 بورتو - مولده 26 أكتوبر 1999
    كريستيان خيمينيز 31.24 بازل - مانشستر يونايتد 26 نوفمبر 2002
    أندي فان دير ميدي 35.06 روما - أياكس 19 مارس 2003
    أندرياس مولر 37.48 بوروسيا دورتموند - يوفنتوس 13 سبتمبر 1995
    مارك فان بوميل 39.56 برشلونة - باناثينايكوس 2 نوفمبر 2005
    بافيل نيدفيد 42.13 لاتسيو - باير ليفركوزن 27 أكتوبر 1999
    فراتيسلاف لوكفينتس 42.58 سبارتا براجا - سبارتاك موسكو 3 نوفمبر 1999
    باولو مالديني 51.00 ميلان - ليفربول 25 مايو 2005

    ما هو ترتيب هدف محمد صلاح بين الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

    كما هو موضح في الجدول أعلاه، فإن هدف محمد صلاح لليفربول في شباك ميتيلاند غير متواجد في قائمة أسرع 20 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فقد سجل المصري هدفه في الثانية 55 من عمر المباراة.

    لكن هذا الهدف يعتبر هو أسرع هدف لليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولما لا؟ قد نجد الفرعون في وقتٍ قريب على قمة قائمة الأسرع قريبًا.

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