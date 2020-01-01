محطمًا رقم جيرارد .. صلاح هدافًا تاريخيًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا

صلاح يصنع التاريخ في ليفربول

أصبح النجم المصري محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مباراة اليوم للريدز أمام ميتلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

صلاح سجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد مرور 55 ثانية فقط من زمن شوط المباراة الأول ليكتب اسمه على أسرع هدف في تاريخ النادي في دوري الأبطال.

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ولكن هذا لم يكن الرقم القياسي الأهم الذي يحققه صلاح بهذا الهدف، حيث فض الشراكة مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد كهداف تاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

الهدف الذي سجله اليوم كان رقم 22 للنجم المصري في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، بينما سجل ستيفن جيرارد 21 هدفًا فقط في أعرق المسابقات الأوروبية.

الفرعون المصري سجل هذا العدد من الأهداف في ثلاثة مواسم وجزء صغير من الموسم الرابع الذي يلعبه في الوقت الحالي حيث انضم إلى ليفربول صيف العام 2017.

يذكر أن محمد صلاح قد حجز مكانه في قائمة هدافي العقد بالنسبة لليفربول خلال 3 مواسم فقط لعبها بقميص الفريق حصل فيها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة في الموسم المنصرم.