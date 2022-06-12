استغلال لموقف برشلونة؟ ليفاندوفسكي على رادار مانشستر يونايتد!

قصة انتقال ليفاندوفسكي تزداد إثارة مع دخول الشياطين الحمر في المعادلة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم نادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مهاجم العملاق البافاري قد ارتبط اسمه بفريق برشلونة بشدة في الفترة الماضية، حيث وضعه البلوجرانا كهدف أساسي هذا الصيف.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن البولندي بات الآن على رادار الشياطين الحمر أيضًا في محاولة منهم لتدعيم فريق المدرب تين هاج.

ماذا عن انتقال ليفاندوفسكي ليونايتد؟

أوضح التقرير أن النادي لن يتأخر بسبب أجره الفلكي الذي يبلغ حوالي 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، حيث ورد أن ممثلي اللاعب قد وضعوا في الاعتبار في الأسابيع القليلة الماضية الدوري الإنجليزي كوجهة محتملة.

حيث يتطلع إريك تن هاج لإعادة بناء خط هجوم يونايتد هذا الصيف بعد عام مخيب للآمال للعديد من الأسماء الهجومية لدى النادي الموسم الماضي.

وهو ما جعل فريق الشياطين الحمر يراقب وضعية المهاجم البولندي مع نادي برشلونة، حتى يعلم مصير اللاعب ومن ثم يتخذ قراره.

ماذا عن برشلونة؟

الأمور حاليًا بين فريق برشلونة وليفاندوفسكي لا تبدو مبشرة بأن الانتقال سوف يحدث، فالمشاكل المالية للبلوجرانا تظل عائقًا أمام إتمام الصفقة.

ومن جانبه، فإن بايرن ميونخ لا يظهر أي شكل من أشكال التعاون مع نجمه البولندي من حيث تسهيل عملية الخروج.

حيث أن إدارة العملاق البافاري ترغب في الإبقاء على اللاعب حتى نهاية عقده الذي ينتهي بحلول صيف عام 2023، لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

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