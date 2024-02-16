استعدادًا للانتقال إلى النصر؟ .. خطوة جديدة من لوكا مودريتش "الغاضب"

هل ينتقل إلى دوري روشن السعودي؟..

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اتخذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، خطوة جديدة؛ قد تقربه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف القادم.

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مودريتش رفض عروضًا مغرية من السعودية، في الصيف الماضي؛ مفضلًا "تجديد" عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وقتها؛ ولمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2024.

لكن.. يبدو أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 38 سنة، نادم على تجديد عقده مع العملاق الإسباني؛ وذلك بسبب "قلة" مشاركاته في الموسم الرياضي الحالي؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "ريليفو".

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الصحيفة كشفت عن أن مودريتش، انفجر غضبًا بعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج الألماني الأخيرة، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ حيث ظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء".

وأشارت إلى أن لوكا مودريتش، قال إنه لم يرفض العروض المغرية من السعودية ويجدد عقده مع الريال، لكي يظل على الدكة في جميع المباريات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، على أن النجم الكرواتي وبالرغم من غضبه الشديد؛ إلا أنه لن يسبب أي مشاكل في الفريق، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ حيث بدأ بالفعل في دراسة العروض المقدمة إليه استعدادًا للرحيل، مع تحضير إدارة ريال مدريد لـ"توديع" اللاعب.

جدير بالذكر أن النصر الذي يضم في صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قد يكون أقرب الأندية من التعاقد مع مودريتش؛ خاصة أن الكرواتي جوران فوسيفيتش، المدير الرياضي السابق لقلعة العالمي، قد صرح بأن اللاعب كان سينضم إلى الفريق في الصيف الماضي، لو لم يجدد عقده مه الريال وقتها.

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