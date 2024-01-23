كواليس مفاوضات النصر مع لوكا مودريتش .. ومدرب عالمي يوافق على الانتقال للسعودية!

كشف أسرار جديدة من داخل نادي النصر

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كشف الكرواتي جوران فوسيفيتش، المدير الرياضي السابق للنصر السعودي، عن كواليس مفاوضات النادي مع مواطنه لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد.

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مودريتش البالغ من العمر 38 سنة، كان ولا يزال هدفًا كبيرًا لصندوق الاستثمارات السعودي؛ لنقله إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين "الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي".

وفي هذا السياق.. اعترف فوسيفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "sportske" الكرواتية، بدخوله في مفاوضات مكثفة مع لوكا، خلال فترة عمله في نادي النصر.

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المدير الرياضي السابق أشار إلى أن مودريتش، رحب بعرض النصر؛ ولكنه أخبره شخصيًا أن خياره الأول دائمًا، هو البقاء مع نادي ريال مدريد، والذي وقع معه عقدًا جديدًا في الصيف الماضي، حتى 30 يونيو 2024.

وعن إمكانية تعاقد النصر مع النجم الكرواتي في الصيف القادم، بعد نهاية عقده مع الريال، قال جوران: "لا أعرف.. كل شيء وارد؛ لكن المؤكد أن مودريتش، سيحظى باحترام كبير للغاية، في أي مكان يلعب فيه".

وعلى جانب آخر.. فجّر فوسيفيتش، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أعلن رغبة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، في الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

وأوضح جوران فوسيفيتش، أنه ألتقى بكونتي، على هامش بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة؛ حيث سأل المدير الفني الإيطالي "هل سيأتي للعمل في السعودية"؛ ليرد عليه الأخير قائلًا: "نعم.. بكل سرور".

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