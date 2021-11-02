استشهد به وخذله .. طلال الرشيد يصدم الهريفي ويؤكد اتهامات المريسل

ليلة ساخنة في الإعلام النصراوي

عاش الجمهور السعودي وخاصة النصراوي ليلة ساخنة جدًا بدأت باتهامات الإعلامي عبد العزيز المريسل لنجم الفريق السابق "فهد الهريفي" بإحداث الخلافات بين اللاعبين، وانتهت بتصريحات ساخنة من طلال الرشيد الذي استشهد به اللاعب السعودي للرد على الصحفي الشهير.

الجمهور النصراوي انقسم بين أطراف النزاع، بعضهم دعم الهريفي وصدق كلماته وحبه للكيان ودفاعه عنه، فيما رأى البعض الآخر أن اتهامات المريسل لها أساس وهي حقيقية تمامًا، خاصة بعدما تحدث طلال الرشيد.

ماذا قال المريسل عن الهريفي ورسائله لحمدالله وعسيري؟

الإعلامي النصراوي تحدث في إحدى "مساحات" تويتر وكشف عن أسرار صدمت الجمهور الأصفر حول محادثات هاتفية بين الهريفي ونجمي الفريق عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري.

المريسل أوضح أنه صبر كثيرًا ورفض الكشف عن تلك الأسرار لقيمة الهريفي الكبيرة في تاريخ النصر، لكنه لم يستطع الصبر والصمت أكثر من ذلك نظرًا لأن صاحب الـ56 عامًا "زودها كثيرًا" على حد قوله.

وأضاف "الهريفي تواصل مع حمدالله بداية الموسم الجاري وقال له أن النادي والإدارة لا يحبونه ولا يريدونه في الفريق، وبعدها تحدث مع عسيري وحذره من أن يُصبح تاليسكا النجم الأول للفريق وأن يتفوق عليه".

وقد ربط الجمهور النصراوي بين حديث الهريفي مع عسيري والأزمة التي انفجرت أخيرًا بين الأخير وزميله البرازيلي، والتي كان سببها تصريحات الجناح السعودي حول التفرقة في المعاملة بين اللاعبين المحليين والأجانب في الفريق.

كيف رد الهريفي على اتهامات وتصريحات المريسل بحقه؟

الهريفي كان يتواجد في "مساحة" أخرى على تويتر وقد قطع حديثه مع أحد المستمعين وقال أنه تصله رسائل كثيرة للاستفسار عما قاله المريسل بحقه، وقد بدا عليه التأثر الشديد وبدأ حديثه بقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأقسم النجم السعودي بعدها أن كل هذا كلام خاطئ تمامًا، وأضاف "أقسم بالله أنني لا أعرف رقم أي لاعب في النصر إلا حمدالله، ولم أتحدث معه سوى مرة واحدة بداية الموسم الجاري".

"المريسل يُحاول اللعب على وتر الجماهير، لا أعلم ما الذي سيستفيده من قول هذا الكلام عني، أقسم بالله من جديد أنني لم أتحدث مع أي لاعب في النصر إلا حمدالله، وأدعو الله ألا تشرق شمس غدٍ علي إن حدث ما قاله المريسل".

وأتم "حديثي مع حمدالله كان في حضور أكثر من 10 أشخاص منهم طلال الرشيد وجلهم كانوا يستمعون للحديث، تحدثت معه لأمرر له عدة نقاط لصالحه وصالح النصر، تحدثت معه عن وجوب الابتعاد عن تسديد ركلات الجزاء وعدم الإكثار من المراوغات والتسديد أكثر على المرمى وعدم افتعال المشاكل والحصول على البطاقات الصفراء. أيعقل أن أفعل ما يقوله المريسل! حسبنا الله ونعم الوكيل".

ماذا قال طلال الرشيد عن مكالمة الهريفي وحمدالله؟

بعد محاولات كثيرة لجمع الرشيد والهريفي في "مساحة" واحدة، نجح أخيرًا الإعلامي زامل القحطاني في ذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسط تواجد أكثر من 40 ألف مستمع.

الحديث بدأ ساخنًا من الرشيد حين قال "أحب أن أقول للهريفي أن ما تفعله ليس لصالح النادي ولا يخدمه أبدًا ولا يخدم المصلحة العامة، الإكثار من قول "أنا قلت وأنا أخبرتكم وأنا قلت لكم" لا يخدم النادي، عرفنا أنك رجل عظيم وصاحب آراء ممتازة لكن هذا ليس التوقيت المناسب للحديث".

بعدها قاطعه الهريفي اعتراضًا على حديثه ليُقاطعه الرشيد قائلًا "أنا لم أعد أحترمك".

واصل الرشيد حديثه عن مكالمة الهريفي وحمدالله "أنت بدأت المكالمة بحديث جيد عن الأمور الفنية ودعم اللاعب، لكنك بعدها قلت له أن النادي يُحاربك وأن مصافحة حسين عبد الغني لفينسنت أبو بكر مقصود به أنت والإساءة لك".

قاطعه فهد الهريفي هنا قائلًا "قلت لحمدالله "لو كنت مكانك لشعرت أن هذا ضدي"، وقلت وأؤكد ثانية وكتبت هذا علنًا على تويتر أن مدير الكرة أخطأ فيما فعله حين صافح أبو بكر فقط، عليه ألا يُفرق بين اللاعبين ويُعاملهم جميعًا من مسافة واحدة".

وهنا رد الرشيد "وهل ترى أن زرع الخلاف بين لاعب ومدير الكرة شيء لصالح النصر؟"، ورد الهريفي "لم أزرع الخلاف ولم أسعى له، بل قلت له "لو كنت مكانك لشعرت بالاستياء والضغط"، وكان هذا لدعمه ولصالحه وصالح الفريق".

عاد الرشيد للحديث قائلًا "هل ترى أن ما تفعله لصالح النادي؟"، ورد الهريفي "هذا قمع للآراء، لماذا كنت تدعمني حين كنت أنتقد الإدارات السابقة والآن ترفض ذلك وتقمع رأيي، هل لأنك قريب من الإدارة الحالية؟".

الرشيد رد "ألم أكن أنصحك حين كنت تنتقد الإدارة بقيادة سعود آل سويلم وأطلب منك أن تتوقف ولا تتحدث؟".

رد فهد الهريفي معاتبًا الرشيد لظهوره في إحدى مساحات تويتر وكانت بعنوان "الموسيقار تاليسكا" ليُهاجمه وينتقده، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع هذا من صديق عُمره وأخيه.

الرشيد أوضح موقفه قائلًا "الناس تقول أن فهد ينتقد ويُهاجم بدعم وتحريض من طلال الرشيد، فيصل بن تركي وسعود آل سويلم قالا ذلك، حتى صفوان السويكت الذي لم أكن مقتنعًا بإدارته قال ذلك، أردت الخروج في "مساحة" تاليسكا لإيضاح أنني لست متفقًا معك وأرى تاليسكا لاعبًا ممتازًا، وأكدت للجميع أنني لا أدعم فهد الهريفي ولا أحرضه، هل هذا ما أغضبك؟".

الهريفي رد قائلًا "لا لم يُغضبني، وأريد أن أسألك .. هل أعرف رقم أي أحد من لاعبي النصر؟ وممن أخذت رقم حمدالله حين تحدثت معه؟، وهل تُصدق أنني أتحدث مع لاعبي النصر وأخذلهم وأنت تعرفني جيدًا؟".

الرشيد خذل الهريفي مجددًا بقوله "رقم حمدالله أنت أخذته من أحد الحاضرين، لكني لا أعلم إن كان لديك رقم أي من لاعبي النصر أم لا، ولا أعلم إن كنت قد تحدثت مع عسيري وحرضته على تاليسكا أم لا، أنا لست معك 24 ساعة وأنت في الفترة الأخيرة تُهاجم كثيرًا، أنا سمعت تلك الاتهامات مثلي مثلك ولا أعلم مدى صحتها، عليك بمن أطلقها وبينك وبينه الله، قل حسبي الله ونعم الوكيل وانتهى الأمر".

وأتم الهريفي كلماته بتكرار قسمه بالله أنه لم يتحدث مع لاعبي النصر ويُحرضهم أبدًا، وأنه لا يعلم رقم هاتف أي منهم، وأن حديثه عن مصافحة حسين عبد الغني لأبو بكر كان علنًا ومازال مُصرًا عليه ويراه هفوة كبيرة من مدير الكرة، وختم قائلًا "حسبنا الله ونعم الوكيل، أدعو الله أن تجدوني ميت لو كنت قد فعلت ما اتهموني به، لا أعلم لم هذا الكذب والافتراء ولم في هذا التوقيت، هل لأن تصريحات عسيري أعطتهم الدافع لقول تلك الاتهامات؟".

وأتم الرشيد حديثه قائلًا "ما تفعله يا الهريفي ليس لصالح النصر، أنت رجل لديك رؤية فنية ممتازة لكن أسلوبك وتوقيتك غير جيد أبدًا، النصر يمر الآن بكبوة والجميع مستاء من تراجع النتائج، ليس وقت ما تفعله الآن، أنت أحد نجوم النصر والنادي لا يستحق منك ما تفعله معه، كل إدارة لها أخطاء لكن الظروف لا تُساعد أحيانًا، وأنا شخصيًا كنت أدعم آراء كنت مختلفًا معها تمامًا لمجرد أن مصلحة النصر العامة تقتضي ذلك".

وقد رفض الهريفي البقاء في "مساحة" زامل القحطاني بتواجد عبد العزيز المريسل وطلب إخراجه منها، وحين رفض القحطاني انسحب اللاعب السعودي السابق واتجه للحديث في مساحة أخرى عن مشاكل النصر والحلول الأفضل لها.

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