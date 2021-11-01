الاتحاد الآسيوي يستفز عشاق النصر .. والمصادر السعودية تُطمئنهم

الهلال سيلعب النهائي في الرياض

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدلًا واسعًا بين مشجعي كرة القدم السعودية حين أكد إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على ملعب مرسول بارك في الرياض.

الهلال كان قد هزم مواطنه النصر في نصف النهائي 2-1 على ملعب مرسول بارك، فيما أقصى بوهانج مواطنه أولسان بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

رسميًا | طاقم حكام عربي لنهائي دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسميًا اليوم تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن لإدارة المباراة التي ستُقام يوم 23 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية.

وقد جاء الطاقم كاملًا من الإمارات باستثناء أحد حكام الفيديو وهو حنا حطاب من سوريا، حيث ضم الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، وعادل علي النقبي وأحمد سعيد الراشدي كحكمين رابع وخامس، وعمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد، ومعه عمر محمد العلي.

الطاقم الإماراتي كان قد أدار مباراة فرنسا وبيرو في كأس العالم 2018، وكذلك لقاء اليابان وفيتنام في ربع نهائي كأس آسيا 2019 وكانت أول مباراة تُطبق فيها تقنية الفيديو.

تخبط في تحديد ملعب نهائي دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أشار عبر موقعه الرسمي إلى إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود المعروف باسم مرسول بارك.

المصادر السعودية نفت هذا الأمر تمامًا، وأكدت أن اللقاء سيُقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية.

وقد أكد مصدر مسؤول من ملعب مرسول بارك لصحيفة الرياضية السعودية أن الملعب بالتأكيد لن يستضيف المباراة النهائية وأن ما حدث مجرد خطأ مطبعي سيتم تصحيحه من الاتحاد القاري للعبة.

يُشار إلى أن ملعب مرسول بارك يُعد الملعب البيتي للنصر، وقد جاء إعلان الاتحاد القاري إقامة نهائي دوري أبطال آسيا عليه بتواجد الهلال مستفزًا للغاية لعشاق العالمي، لكن المصادر السعودية طمأنتهم حين أكدت عدم حدوث ذلك.