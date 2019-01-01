استخدام تقنية الفيديو في المباريات الأخيرة من البطولة العربية

تقنية الفيديو تدخل بطولة زايد للأندية البطلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية للتكنولوجيا الرياضية لتوفير تقنية الفيديو خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ودخلت البطولة العربية مراحلها الأخيرة، إذ سيلعب الهلال السعودي ضد مواطنه الاتحاد في نصف النهائي الأول فيما سيواجه النجم الساحلي التونسي فريق المريخ السوداني في نصف النهائي الثاني، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

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وجاء في تغريدة نشرها الاتحاد العربي على حسابه الرسمي في تويتر "أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة "HAWK-EYE" للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في بطولة كاس زايد للأندية الأبطال".

"وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد والسيد بين كروسنغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا".