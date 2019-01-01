تحديد موعد سحب قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

مباريات قوية منتظرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تحديد الأحد القادم 3 مارس موعدًا لسحب قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأوضحت لجنة المسابقات في الاتحاد أن مراسم سحب القرعة ستتم في مقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج بدبي الساعة الواحدة ظهرًا بحضور ممثلي الأندية الأربعة المتاهلة لهذا الدور.

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وتأهل للدور نصف النهائي كل من الظفرة والوصل بانتصارهما على دبا والفجيرة بهدفين دون رد، بجانب الشارقة الذي تخطى الإمارات بهدفين مقابل هدف وأخيرًا شباب الأهلي دبي المتأهل على حساب النصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وستُقام مباراتي نصف النهائي يومي 14 و15 مارس القادم.

يُذكر أن العين هو حامل لقب البطولة بانتصاره الموسم الماضي على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد، وقد غادر بطولة الموسم الجاري من دور الـ16 أمام وصيفه للعام الماضي.