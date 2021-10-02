استحق الدكة؟ أرقام ضعيفة لرونالدو مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

تعادل محبط للشياطين الحمر

شارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

المدرب أولي جونار سولشاير، بدأ برونالدو على دكة البدلاء في مفاجأة غير متوقعة، بدخول ميسون جرينوود وإدينسون كافاني وأنتوني مارسيال بخط الهجوم.

وفي الدقيقة 57 من عمر اللقاء، قرر النرويجي الاعتماد على رونالدو بدلًا من كافاني، في الوقت الذي كان خلالها الفريق متقدمًا بهدف دون رد.

أندروس تاوسيند سجل التعادل في الدقيقة 65، وكان يطمح جمهور الشياطين الحمر في ترك رونالدو لبصمته، ولكن البرتغالي عجز عن ذلك.

ماذا قدم رونالدو أمام إيفرتون؟

النجم البرتغالي المخضرم مرر الكرة 13 مرة، ووصلت دقة تمريره إلى نسبة 92.3% أمام التوفيز، و84.6% من تمريراته كانت في وسط ملعب الخصم.

وقام رونالدو بالتحامين ناجحين منهم كرة في الهواء، وهو ما يعكس دوره الجيد في استرجاع الكرة من الفريق المنافس فيما يخص الالتحامات.

ولكن الناحية الدفاعية عمومًا لم تكن مبهرة، حيث لم يقم رونالدو بأي افتكاك أو قطع أو تشتيت للكرة طوال الفترة التي لعبها من الدقيقة 57 وحتى نهاية الشوط الثاني.

ومن الناحية الهجومية فقد سدد اللاعب كرة واحدة فقط وكانت خارج المرمى، ولعب عرضية غير ناجحة وصنع فرصة وحيدة.

كيف برر سولشاير ظهور رونالدو على الدكة؟

سولشاير قال قبل مواجهة إيفرتون:"قمنا بمجهود مميز يوم الأربعاء الماضي ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا، وكانت الأمور مرهقة جدًا من الناحية البدنية والعاطفية".

وأضاف:"لهذا السبب قررنا تجديد صفوفنا وتنشيط الفريق نوعًا ما، لأن بداية هذه المباراة ضد إيفرتون ستكون هامة للغاية خاصة وأنها تقام في وقت مبكر من اليوم".

وتابع:"لقد تحدثنا حول تأثير البدلاء وما فعلوه في المباراة الماضية، وربما يحدث نفس الأمر اليوم، كافاني ومارسيال يعرفان مدى جودتهما ويدركان أهميتهما بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لكل اللاعبين خلال هذا الموسم لحاجتنا للمداورة في بعض الأحيان".

وأنهى حديثه:"نحن نحتاج إلى التحكم في دقائق اللعب بالنسبة للاعبين، للتأكد من وحدة الفريق ومدى عمق التشكيل الذي نمتلكه".

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