سولشاير يكشف سبب جلوس رونالدو على الدكة أمام إيفرتون

النجم البرتغالي تألق أمام فياريال

قام أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بتوضيح قراره بجلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء أمام إيفرتون.

يونايتد يستضيف التوفيز على ملعب أولد ترافورد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بتواجد إدينسون كافاني وأنتوني مارسيال وميسون جرينوورد في خط الهجوم بدلًا من رونالدو.

ويأتي ذلك بالرغم من الدور الحاسم الذي لعبه رونالدو، في فوز يونايتد على فياريال بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، حيث سجل هدف الفوز في شباك الفريق الإسباني باللحظات الأخيرة.

وقال سولشاير قبل مواجهة إيفرتون:"قمنا بمجهود مميز يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور مرهقة جدًا من الناحية البدنية والعاطفية".

وأضاف:"لهذا السبب قررنا تجديد صفوفنا وتنشيط الفريق نوعًا ما، لأن بداية هذه المباراة ضد إيفرتون ستكون هامة للغاية خاصة وأنها تقام في وقت مبكر من اليوم".

وتابع:"لقد تحدثنا حول تأثير البدلاء وما فعلوه في المباراة الماضية، وربما يحدث نفس الأمر اليوم، كافاني ومارسيال يعرفان مدى جودتهما ويدركان أهميتهما بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لكل اللاعبين خلال هذا الموسم لحاجتنا للمداورة في بعض الأحيان".

وأنهى حديثه:"نحن نحتاج إلى التحكم في دقائق اللعب بالنسبة للاعبين، للتأكد من وحدة الفريق ومدى عمق التشكيل الذي نمتلكه".

وفي سياق متصل قال رافائيل بينيتيز مدرب إيفرتون عن غياب رونالدو:"ربما عدم وجوده يسعدنا نوعًا ما لأن الجميع كان يتوقع مشاركته، لكن لا يزال لديهم فريق قوي للغاية".

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يذكر أن يونايتد يخوض هذا اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.