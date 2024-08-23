“ليس جوارديولا ولا إنريكي”.. ريال مدريد يستثني ثنائي برشلونة من قانون القمصان الجديد!

استثناء ثنائي برشلونة من قرار ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن استثناء ريال مدريد، لثنائي برشلونة بيب جوارديولا، ولويس إنريكي، من القانون الذي أصدره متجر الفريق الملكي، بشأن قميص الفريق.

وكان متجر ريال مدريد، قد أصدر قرارًا في الشهر الماضي، يمنع طباعة أسماء اللاعبين على القمصان، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى مثل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وبيليه، ومارادونا، وزيدان وغيرهم من النجوم.

وبالفعل عندما تدخل على الموقع الرسمي لمتجر ريال مدريد، وتحاول شراء قميص الفريق وتطبع عليه اسم أي لاعب تظهر لك رسالة مكتوب فيها "نعتذر، لا تسمح سياسة التخصيص لدينا بهذا الاسم".

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن القرار الجديد لمتجر ريال مدريد، لا يشمل اثنين من مدربي برشلونة السابقين، وهما بيب جوارديولا، ولويس إنريكي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة بلد الوليد، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا بهدف لمثله.