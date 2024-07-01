مبابي وميسي من ضمنهم.. متجر ريال مدريد يثير الجدل بشأن قمصان الموسم الجديد!

قرار غريب من متجر ريال مدريد...

ينتظر عشاق ريال مدريد، بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن قميص الميرينجي، الذي سيخوض به مبارياته في موسم 2024-25، خاصة مع وجود كيليان مبابي، لاعب الفريق الجديد، الذي طالما حلمت الجماهير التعاقد معه.

وأصدر المتجر الرسمي لنادي ريال مدريد، قرارًا غريبًا بشأن طباعة أسماء اللاعبين على قمصان الفريق في الفترة القادمة، إذ لا يمكن طباعة أسماء اللاعبين على القمصان.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة المتجر، قررت عدم طباعة بعض أسماء اللاعبين على القمصان المباعة، وعلى رأس تلك الأسماء هو كيليان مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن يكون مبابي، هو الاسم الوحيد الذي لا يمكن طباعته على قمصان الفريق، بل هناك قائمة من لاعبي الميرينجي الحاليين والسابقين لا يمكن طباعتهم، مثل رونالدو، كريستيانو رونالدو، زيدان، سيرخيو راموس، ديفيد بيكهام وغيرهم.

ولم يقتصر الأمر على أسماء لاعبي الميرينجي فقط، بل إذا حاولت طباعة اسم لاعب مثل ليونيل ميسي، على قميص ريال مدريد، سيرفض المتجر، وكذلك الأمر مع العديد من اللاعبين مثل هالاند، نيمار، بيليه، رونالدينيو، توتي، إنييستا وغيرهم من النجوم.

وبصرف النظر عن أسماء اللاعبين هناك قائمة بها أكثر من 285 كلمة باللغة الإسبانية والإنجليزية، لا يمكن وضعها على قمصان الفريق في المتجر الرسمي للميرينجي.