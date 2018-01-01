خلاف وراء استبعاد السومة من مواجهة الشباب

الراقي تلقى الهزيمة الثالثة له في الموسم أمام الشباب في غياب نجمه السوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار غياب السوري عمر السومة؛ نجم الأهلي السعودي، أمس السبت، عن مواجهة الشباب، عديد التساؤلات لدى جماهير الراقي، خاصة وأنه لا يعاني من أي إصابات.

وكان الراقي قد تلقى الهزيمة بالأمس أمام الشباب بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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صحيفة "الاقتصادية" أكدت وفقًا لمصادرها الخاصة أن استبعاد السومة من المباراة جاء بعدما دخل في خلاف مع زميله بالفريق أيمن الخليف خلال التدريبات، وتم الفصل بينهما وإن كان الخلاف لم يتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأوضحت المصادر أن السوري رفض في اليوم الثاني للخلاف المشاركة في التدريبات الجماعية، وأبلغ الجهاز الطبي بتوجهه للعيادة الطبية، لمعاناته من شد خفيف، لكن تصرف اللاعب أزعج الأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني للفريق، حيث أنه لم يحصل على إذن منه قبل التوجه للعيادة، ليقرر بعدها استبعاد السومة والخليف من مواجهة الشباب.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة 24 ليحتل المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 23 في المركز الخامس.