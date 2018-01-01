رسميًا - تأجيل مواجهة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

لجنة المسابقات السعودية تؤجل كلاسيكو الأهلي والهلال

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي قوية، بسبب زيادة عدد المحترفين إلى 8 مع بداية البطولة المحلية.

وتم تأجيل مباراة الأهلي والهلال، المقرر لها في الجولة الرابعة عشر من الدوري، يومًا واحدًا فقط، بسبب تزامنها مع افتتاح مهرجان الجنادرية. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وجاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي، تأجيل مباراة الهلال والأهلي ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (يومًا واحدًا) لتقام يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر الساعة 3:10 عصرًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض".

📄| #لجنة_المسابقات : لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي

تأجيل مباراة #الهلال_الأهلي ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (يومًا واحدًا) لتقام يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر الساعة 3:10 عصرًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 15, 2018

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد لعبه 12 جولة، برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 10 وتعادل في 2.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع بعد لعب 12 مباراة فاز في 7 وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في 2، حيث وصل رصيده إلى 24 نقطة.