إما الرحيل أو التخلي عن بعض الأموال

يحاول نادي برشلونة الإسباني على مدار الفترة الماضية، التخلص من لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، من أجل توفير المزيد من السيولة المالية.

المدرب تشافي هيرنانديز يريد استمراره ومانشستر يونايتد وتشيلسي يطمحان في ضمه، واللاعب نفسه يفضل البقاء، ولكن لماذا؟

السبب الواضح هو استقراره في كامب نو، وحديثه المستمر عن شعوره بالراحة مع برشلونة، ولكن يبدو أن هناك أسباب أخرى.

ما هي تفاصيل عقد دي يونج؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن بعض البنود المالية والمميزات الهامة في عقد صاحب الـ25 سنة، والتي تعطي برشلونة المزيد من الأسباب للتخلص منه.

وقالت إن اللاعب من المقرر أن يحصل على 88.58 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة من عقده بما في ذلك المتغيرات.

وتشمل هذه المتغيرات مبلغ 1.2 مليون يورو لو وصل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ومليون يورو لو حققوا اللقب، و750 ألف يورو لو فازوا بالدوري الإسباني، 250 ألفًا لو حققوا كأس الملك.

وفي حالة الفوز بكل البطولات الممكنة سيحصل على 12.8 مليون يورو، ولو لعب أكثر من 60% من المباريات في موسم واحد سيتقاضى 2 مليون يورو في كل موسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب عندما وصل في 2019 اشترط حصوله على راتب 14 مليون يورو، لكن أجره تم تخفيضه مثل باقي اللاعبين بنسبة 12% بسبب ظروف كورونا.

وفي الموسم الأول له حصل على 3 ملايين يورو وارتفع هذا الرقم إلى 9 ملايين في الموسم التالي بعيدًا عن راتبه الأصلي.

وبالنسبة للموسم المقبل سيحصل اللاعب على 18 مليون يورو بالإضافة إلى 2.88 مليون مكافأة ولاء، وهي المبالغ التي لا تتناسب مع مستوى اللاعب الحالي، لذلك وضعه جوان لابورتا أمام خيارين وهما الرحيل أو تخفيض راتبه.

هل أثبت دي يونج نفسه في برشلونة؟

لاعب أياكس أمستردام السابق لم يتألق بالشكل المتوقع في المواسم الثلاثة الأولى له، ولكنه قدم العديد من الفترات المميزة ولا يمكن التشكيك في جودته.

الاعتقاد السائد حاليًا أن دي يونج لديه الكثير ليقدمه، ولكن برشلونة عليه دفع مبالغ ضخمة في السنوات القادمة من عقده، لذلك يبدو خيار رحيله منطقيًا للتخلص من الضغوط المالية المصاحبة لاستمراره.

ولذلك قد يستمر الضغط من النادي الكتالوني، للتخلي عن دي يونج وبيعه لأحد أندية الدوري الإنجليزي، مقابل تعويضه بالإيفواري المنضم حديثًا فرانك كيسييه بالإضافة للاعب وسط آخر، مع استهداف العديد من الأسماء أهمها روبين نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون.

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