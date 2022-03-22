"إذا لم يتحرك ريال مدريد نحو هالاند الآن لن يضمه أبدًا"

أعرب جوتي أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني عن اعتقاده بأن الفريق الملكي لن يوقع أبدًا مع النرويجي إرلينج هالاند إذا فشل في إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

ويعد ريال مدريد واحدًا من بين أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هالاند قبل فترة الانتقالات الصيفية.

مصادر "جول GOAL" تؤكد أن هالاند هو الاسم الثاني في قائمة أهداف ريال مدريد للتعاقدات الصيفية بعد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ويأمل جوتي أن يتمكن ناديه السابق من إتمام الصفقة.

ماذا قال جوتي؟

لاعب خط وسط ريال مدريد السابق يشعر أن هناك فرصة صغيرة جدًا لناديه القديم للوصول إلى هالاند.

وقال جوتي في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني: "مبابي يلهم الحماس بيننا جميعًا، ليس فقط في ريال مدريد، من المهم جدًا أن يأتي بالنسبة إلى الدوري الإسباني".

وأضاف: "وإذا استطاع هالاند أن يأتي سيكون هذا أفضل، أما إذا لم يوقعوا مع هالاند الآن، فلن يوقعوا معه أبدًا، لأنه بعد ذلك سينتقل إلى فريق كبير آخر، وسيكون من الصعب التعاقد معه".

ويشعر جوتي أن وصول هالاند إلى "سانتياجو برنابيو" سيساعد ريال مدريد في إدارة وقت لعب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

وقال جوتي في ختام حديثه: "بنزيما رائع لكن انظر إلى عمره، آمل أن يتمكن من الصمود لفترة أطول، لكنه في مثل عمره، وإذا كان بإمكانك تجنب إشراكه في المباريات واستخدام هالاند بدلاً من ذلك، فهذا أفضل".

أين يمكن أن يلعب هالاند؟

ارتبطت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالتعاقد مع هالاند خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعد مانشستر سيتي الوجهة الأكثر ترجيحًا للنرويجي، وكشفت تقارير أن أبطال الدوري الإنجليزي قد عرضوا عليه بالفعل صفقة ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في كرة القدم الإنجليزية.

عقد هالاند مع دورتموند يمتد حتى صيف 2024، لكن التقارير الألمانية تؤكد أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، يسري حتى نهاية أبريل 2022.

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