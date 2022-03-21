هزيمة تاريخية ومهانة .. كارباخال يتسبب في غضب جماهير ريال مدريد

تسبب النجم الإسباني دانييل كارباخال في غضب جماهير ريال مدريد بشكل واسع عقب مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة مساء الأحد.

جاء هذا بسبب صورة نشرها جوردي ألبا ظهير النادي الكتالوني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" بعد المباراة.

صورة ألبا التي احتفل فيها بالفوز العريض على ريال مدريد شاهدها كارباخال الذي لم يتردد في ترك إعجابه عليها، وهو الأمر الذي ظهر لكافة الجماهير.

سريعًا بعد أن انتشرت صور إعجاب كارباخال بصورة احتفال برشلونة بالفوز الكبير على ريال مدريد قام النجم الإسباني بحذف إعجابه.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة على ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

الخسارة التي تعرض لها ريال مدريد هي الأكبر هذا الموسم في الدوري الإسباني وتحت قيادة كارلو أنشيلوتي، والأولى في الدوري الإسباني منذ الهزيمة ضد خيتافي.

جدير بالذكر أن ذلك الفوز هو الأول لبرشلونة بعد ست مباريات دون انتصار ضد الملكي، وقلص الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر إلى 12 نقطة مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.