أخيرًا.. مبابي يعلن وجهته يوم الأحد القادم

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موعد حسم كيليان مبابي لقراره النهائي بشأن تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان أو الرحيل لريال مدريد.

وكانت الأخبار قد ربطت الجناح الدولي بالانتقال للملكي، وسط محاولات مكثفة من فريق العاصمة الفرنسية لتجديد تعاقده من خلال العروض المغرية.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مبابي قرر أخيرًا أن يعلن قراره الأحد المقبل، ليكتب نهاية مسلسله الخاص.

كيف سيعلن مبابي قراره؟

‏كيليان مبابي سيعلن عن وجهته القادمة يوم الأحد الساعة 12 ظهرًا (بتوقيت السعودية) في حوار رسمي سيتم عرضه عبر برنامج "Téléfoot".

🚨: Kylian Mbappé 🇫🇷 a tranché sur son avenir.



• L'attaquant va communiquer sa décision ce dimanche ⏳💣.



🔴🔵 VS ⚪ ⚪

Money time 👀 pic.twitter.com/DPzNe8i8Qg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 19, 2022

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الأنباء الواردة عن تقديم عروضًا خيالية من قبل إدارة باريس سان جيرمان للاعب الفرنسي.

فيما يترقب الملكي الوضع، حيث توجد رغبة واضحة للكل من قبل ريال مدريد لخطف مبابي بالمجان في السوق القادم.

ماذا عن موسم مبابي الحالي؟

قدم الدولي الفرنسي أداءً مميزًا هذا الموسم في كافة البطولات التي شارك فيها مع فريقه باريس سان جيرمان.

وحصل على لقب الدوري المحلي بسهولة، فيما خسر بطولة أبطال أوروبا بعد الخروج الدرامي من قبل ريال مدريد.

وشارك مبابي في 45 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 36 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة لزملائه.

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