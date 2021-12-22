أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقرر مصير بوجبا في الميركاتو الشتوي

جدلُ كبير أثير حول مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، وإذا ما سيتم التخلص منه في يناير المقبل أم سيبقى لنهاية هذا الموسم بأولد ترافورد.

وكما هو معروف فإن عقد الدولي الفرنسي مع النادي الإنجليزي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يُبد قراره النهائي بشأن التجديد أو الرحيل.

صاحب الـ27 عامًا يحظى باهتمام العديد من أندية أوروبا الكبرى في مقدمتها يوفنتوس وكذلك باريس سان جيرمان، مع طرح اسم ريال مدريد أيضًا.

لكن النبأ الهام أن مانشستر يونايتد قرر ماذا سيفعل مع بوجبا أخيرًا هذا الشتاء.

هل يرحل بوجبا عن مانشستر يونايتد في الشتاء؟

شبكة "ESPN" أكدت أن مانشستر يونايتد لا ينوي بيع بوجبا إلى أي نادٍ في الشتاء، لكن هذا الأمر قد يتغير في حالة واحدة.

هذه الحالة هي أن يقوم بوجبا بإبلاغ النادي رسميًا برفضه لعرض التجديد، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وبالتالي فلن يتم بيعه.

الأمل يحدو مسؤولي يونايتد حول الإبقاء على بوجبا رغم كل التكهنات وكل ما أثاره وكيله مينو رايولا من ضجة بشأن مغادرته للدوري الإنجليزي.

ماذا يُخطط لبوجبا في الفترة المقبلة؟

الشبكة أشارت أيضًا إلى أن بوجبا متحمس للغاية للعودة مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد والعمل مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك.

نجم يوفنتوس السابق يعاني من إصابة منذ نوفمبر الماضي أبعدته عن الملاعب، ومع التعافي الجيد ينتظر أن يعود مرة أخرى في منتصف يناير المقبل.

مع رحيل أولي جونار سولشاير وقدوم رانجنيك يفترض أن تكون الأمور أكثر إيجابية بالنسبة لبوجبا، وحسب ما سيحدث في الأشهر المقبلة "رياضيًا" قد يتقرر مصير اللاعب.

اقرأ أيضًا..

جول 25 | جميع المرشحين لقائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا لعام 2021

متى يتوقف عن ضرب العارضة؟ ميسي يواصل الظهور المخيب مع باريس

بإيعاز من صلاح.. ليفربول يتقدم صراع ضم هالاند