بإيعاز من صلاح.. ليفربول يتقدم صراع ضم هالاند

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن ليفربول الإنجليزي أصبح الفريق الأوفر حظًا للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

ومن المرجح أن يخرج هالاند من بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، حيث تشير تقارير إلى وجود شرط جزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو، يتم تفعيله في صيف 2022.

ويعتبر هالاند واحدًا من بين أكثر اللاعبين إثارة الاهتمام في أوروبا، حيث تراقبه أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر سيتي وجاره يونايتد الإنجليزيين.

لكن النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" تؤكد أن ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي هما الأقرب للتعاقد مع النرويجي الشاب.

لماذا يريد ليفربول ضم هالاند؟

ورغم أن ليفربول ليس قويًا ماليًا مثل الفرق الأخرى التي تراقب هالاند، إلا أن النادي الإنجليزي مهتم حقًا بالحصول على مهاجم جديد في الصيف المقبل.

ويلعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو في مركز المهاجم الصريح في ليفربول خلال المواسم الماضية، رغم أنه لا يُنظر إليه على أنه مهاجم تقليدي.

ويُعتقد أن المحادثات الجارية مع المصري محمد صلاح لتجديد عقده تزيد من احتمالية إتمام صفقات جديدة، في محاولة لإرضاء نجم الفريق.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن صلاح طلب تأكيدًا على تعزيز الفريق إذا ما قرر الاستمرار في ملعب "أنفيلد".

وإذا ما تمكن ليفربول من التعاقد مع لاعب بقيمة وقوة هالاند، فإن ذلك سيكون حافزًا إضافيًا لقرار صلاح بالاستمرار مع ليفربول.

لماذا يعد باريس سان جيرمان الأقرب لضم هالاند؟

كما يُنظر إلى باريس سان جيرمان على أنه الأقرب لضم هالاند، في ظل حقيقة أن كيليان مبابي يقضي الموسم الأخير من عقده في "حديقة الأمراء".

ومع احتمال رحيل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، من المرجح أن يتقدم باريس سان جيرمان لمحاولة إيجاد بديل.

ويعد هالاند الهدف الأبرز في قائمة باريس سان جيرمان ليشكل هجومًا ناريًا بجوار ليونيل ميسي ومبابي.

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