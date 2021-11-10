أخيرًا.. زياش يعلق على أسباب استبعاده عن منتخب المغرب

خرج الدولي المغربي، حكيم زياش عن صمته ليرد على تصريحات المدرب المغربي، وحيد خليلوزيتش التي وصفه فيها "بعدم الانضباط".

زياش الذي تألق مؤخرًا رفقة فريقه، تشيلسي وسجل هدف الفوز على مالمو بدوري الأبطال، استُبعد في الفترة الأخيرة من المشاركة مع منتخب المغرب.

كيف بدأ الأمر من خليلوزيتش؟

كان خليلوزيتش، وجه انتقادات لزياش بعد استبعاده من معسكرات "أسود الأطلس" الأخيرة، ووصفه باللاعب غير المنضبط.

وقال خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر الماضي، إن زياش، أظهر في المعسكرات التدريبية السابقة، سلوكًا لا يليق بالمنتخب الوطني المغربي، إذ أنه جاء متأخرا، ورفض خوض التدريبات، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي "فوق الجميع، مهما كانت قيمة اللاعب".

وتابع خليلوزيتش حديثه عن سلوك زياش قائلا: "لأول مرة في مساري الرياضي، أواجه سلوكًا غير مقبول مع لاعب دولي، وهو سلوك لم أكن أتوقعه من زياش".

كيف كان رد زياش؟

استبعاد لاعب بحجم زياش عن المشاركة مع منتخب بلاده أثار الكثير من التساؤلات، ليخرج زياش في تصريح لبرنامج "Tiki Taka Touzani" ويرد على تصريحات المدرب المثيرة للجدل.

أوضح زياش: "لم أتصرف أبدًا بطريقة غير احترافية أو غير مقبولة، لم أتأخر عن التدريبات، ولم أرفض اللعب مع المنتخب المغربي".

وتابع: "ليس صحيحًا أنني أرى نفسي فوق المجموعة، أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام. أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا".

واختتم زياش حديثه قائلًا: "(خليلوزيتش) لديه وجهة نظر وأنا لدي رؤيتي، هذا كل ما في الأمر، أعرف ما حدث بيني وبينه وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أنّ زياش ليس اللاعب المغربي الوحيد المستبعد من المنتخب على خلفية "عدم الانضباط"، حيث

أن نصير مزراوي، لاعب أياكس هو الآخر تم استبعاد ولم يتم استدعائه منذ سبتمبر.





اقرأ أيضًا:

مزراوي يخرج عن صمته ويكشف سبب استبعاده عن منتخب المغرب

مهمة مستحيلة؟ .. آرسنال في موقف محرج مع نجم فيورنتينا