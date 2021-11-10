مزراوي يخرج عن صمته ويكشف سبب استبعاده عن منتخب المغرب

كشف الدولي المغربي، نصير مزراوي، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، عن السبب الحقيقي في الخلاف بينه وبين وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي.

مزراوي التي يقدم مستويات رائعة رفقة ناديه الهولندي، استُبعد في الفترة الأخيرة من المشاركة مع منتخب المغرب من قبل خاليلوزيتش.

ليخرج حينها مدرب منتخب الأسود ووجه انتقادات لمزراوي، ويكشف أن المغربي كذب عليه وادعى الإصابة من أجل أن لا يشارك في إحدى المباريات، ليغيب اللاعب من تلك اللحظة عن الظهور مع المغرب.





ما هو الخلاف بين مزراوي وخاليلوزيتش؟

أدلى مزراوي بتصريحات لوسائل إعلام هولندية، أوضح من خلالها السبب، قائلًا: "خلال السنة الماضية، كان هناك تجمع إعدادي للمنتخب الوطني، ولم يُرخص لي أياكس بالذهاب، لكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رتبت كل شيء باحترافية، ليتم بعدها السماح لي بالالتحاق بتجمع “أسود الأطلس، وعندما وصلت إلى المغرب وجدت المدرب قلقاً بعض الشيء”.

وتابع: “عندما بدأنا التدريب الجماعي، كان الجو حارًا، وقد منحنا المدرب استراحة لشرب الماء، لكن في وقت معين لم أعد في حاجة إلى الشرب، لأنني لم أعد أشعر بالعطش حينها، وهو ما لاحظه خاليلوزيتش الذي اعتقد أن هناك أمرا ً ما".

وواصل: "جاء عندي المدرب وقال لي أنه من المفروض أن أشرب الماء، وقد أخبرته أنني لا أشعر بالعطش، غير أنه حاول إجباري على ذلك، وهو ما أراه أمرًا غريبًا".

كما أوضح مزراوي أن العميد غانم سايس تدخل لتهدئة الأوضاع، وقدم له قنينة ماء، مضيفًا: "فتحتها ثم أغلقتها ورميتها بعيدًا، لأتفاجأ بالمدرب يتدخل ويمنعني من مواصلة الحصة التدريبية، وهنا كانت بداية هذا الخلاف الذي جعلني بعيدا عن المنتخب".

واختتم مزراوي حديثه قائلاً: "لقد توترت العلاقة بيني وبين خاليلوزيتش، وقلت له جئت بعد ثلاثة أو أربعة أيام ثم حرمتني من أول حصة، فماذا أفعل هنا؟ كنت واضحا معه، وهو الأمر الذي لم يرقه ربما، ومنذ تلك اللحظة لم يتم استدعائي مرة أخرى".

كيف هو أداء مزراوي هذا الموسم؟

مزراوي يقدم أفضل العروض هذا الموسم رفقة فريقه أياكس أمستردام، الأمر الذي جعل منه واحدًا من أبرز اللاعبين الممارسين بالدوري الهولندي، وشارك هذا الموسم مع الفريق في 16 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهدف وصناعة 3 آخرين، إلا أن وحيد خاليلوزيتش لا زال مصرا على استبعاده عن المنتخب المغربي الأول.

الجدير بالذكر أن وحيد خليلوزيتش رفض كل دعوات الصلح لإعادة كل من نصير مزراوي وحكيم زياش لتشكيلة “أسود الأطلس”، بحجة عدم الانضباط.

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