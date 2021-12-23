"آخر مباراة فاز فيها الهلال بديربي العصر قبل اختراع الجوال"
رد الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، على كل من سخر من خسارة الهلال في ديربي الرياض الأخير، والذين قاموا بوصفها بـ"ديربي العصر"، مشيرًا إلى أن الزعيم سبق له وانتصر في العديد من المباريات التي جمعت بينه وبين النصر من قبل.
بعض الإعلاميين خرجوا بتصريحات يأكدوا خلالها على أن الهلال لم يسبق له وأن حقق الفوز على النصر في أي ديربي جمع بينهما في العصر.
الرزيحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "هناك كلمة تتردد وهي "دربيات العصر بين الهلال والنصر"، من يتغنى بهذه المقولة أعتقد أنه غير متابع بشكل دقيقة للأحداث التي حدثت في مباريات الهلال والنصر".
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وواصل: "لو تذكرنا أن البرازيلي ريفيلينو نجح في حسم بطولة دوري للهلال في ديربي أقيم بالعصر، وأيضًا السنغالي موسى نداو ويوسف الثنيان وغيرهم من النجوم، من يرفض هذا الاسم عليه أن يستقرئ التاريخ قبل أن يتحدث بهذا المسمى".
الإعلامي الرياضي تركي الحربي رد على تصريحات الرزيحان، حيث قال: "أدبيات النصر في تمارين العصر وليس ديربي، وبالنسبة لبندر الرزيحان توقعت أنه سيأتي لي باسم لاعب منذ شهر أو سنة أو 10 أو 15 سنة، ولكنه جاء لي باسم لاعب لن تجد مبارياته على شرائط الفيديو".
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وتابع: "آخر مباراة فاز فيها الهلال على النصر في "تمارين العصر"، كانت عام 1414 هجريًا، قبل اختراع الجوال وكان التليفزيون بالإريال، وكنا نتابع المباراة على القناة الثانية الأرضية".
وحقق النصر الفوز على نظيره الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، والمؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.