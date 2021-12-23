"الأهلي فعل ما فشل فيه برشلونة بأول هزة له"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تعمل بشكل جاد وقوي، من أجل حل مشاكل الراقي المالية والفنية، مستشهدًا بأزمات برشلونة الإسباني وعدم قدرته على الخروج منها.

ويمر برشلونة بأزمات كبيرة خلال الوقت الحالي، وذلك على المستوى المادي الذي تسبب في خروج عدد من نجومه أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأيضًا على مستوى النتائج حيث يقدم مستويات غير جيدة.

الشيخ قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر "إم بي سي أكشن": "الموضوع صعب بالنادي الأهلي، عندما أصدرت وزارة الرياضة بيانًا بقائمة الأندية التي سددت ديونها، تبين أن الأهلي مجدول ديون 65 مليون ريال، وهو ما يعني أنه عليه التزامات".

الإعلامي الرياضي تابع: "إذا نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في معالجة هذه المديونيات، وأيضًا ما سيترتب على الموسم الجديد والشتوية، هذا عمل عظيم يسمح لي الأهلاويين لا يستطيع أحد أن يقدر عليه".

واستطرد قائلًا: "أريد أن أقرب الصورة إلى الجماهير، نادي برشلونة الإسباني بكل ما يعنيه من امبراطورية مالية، بمجرد أن مرت عليه هزة مالية، لا يستطيع أن يخرج من هذا المأزق، ويحتاج أكثر من موسم أو 2 للعودة مرة أخرى".

محمد الشيخ: #الأهلي مجدول ديون 65 مليون ريال . . لو نجح ماجد النفيعي فهذا عمل عظيم .. #برشلونة من أول هزة مالية انهار ، الأهلي بلا داعمين ويحتاج فرصة.#وليد_الفراج: لا يوجد بديل للنفيعي .. أنمار الحائلي راسه يابس وهناك من كان يعمل ضده#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/bPL4XJhYBB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 22, 2021

محمد الشيخ واصل: "منظومة برشلونة بكل ما فيها من قانونيين واستثماريين بها فكر، ولكن العمل أقوى من الواقع الذي يتصوره جمهور الأهلي، ويجب أن يمنحون فرصة لماجد النفيعي لكي يعمل".

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واختتم الشيخ تصريحاته مشيدًا بعمل مجلس إدارة الأهلي، ومطالبًا الجماهير بضرورة تركه يعمل دون أي انتقادات، ومساندة الإدارة على هذا الأمر.