أخبار برشلونة: رسالة والد ميسي لبارتوميو وإغراءات يوفنتوس لضم لسواريز

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020:

يوفنتوس يقدم إغراءات مادية لبرشلونة من أجل ضمان سواريز

يفكر اليوفي في إدراج سلسلة من المكافآت التي ستفيد برشلونة مالياً لضمان السماح للويس سواريز بمغادرة النادي، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

وافق سواريز تقريبًا على الشروط الشخصية مع بطل الدوري الإيطالي ويأمل يوفنتوس في الحصول على صفقة من خلال تقديم مكافأة طويلة الأجل لبرشلونة بدلاً من أي رسوم مقدمة.

رسوم انتقال ميسي ممكن أن تنخفض إلى 100 مليون يورو

قد يُسمح لليونيل ميسي بمغادرة برشلونة مقابل 100 مليون يورو فقط (88 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار) ، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلجراف.

تزعم مصادر قريبة من الموقف أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل وسط بشأن السعر المطلوب للأرجنتيني حيث يطالب برشلونة حاليًا بدفع مبلغ 700 مليون يورو (621 مليون جنيه إسترليني / 830 مليون دولار) وهو ليس بنائًا على مفاوضات ولكنه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

رسالة من خورخي ميسي إلى بارتوميو

هذه هي الكلمات التي استخدمها خورخي ميسي مرارًا وتكرارًا عند التحدث مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حول مستقبل ابنه في النادي، وفقًا لتقرير TyC Sports.

قرار ليونيل ميسي مغادرة الكامب نو كان السبب في لقاء والده وشقيقه رودريجو لمدة 90 دقيقة مع بارتوميو بعد ظهر الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

تصريحات راكيتيتش الموجهة إلى ميسي

ربما يكون راكيتيتش قد غادر برشلونة للتو، لكن صحيفة ديلي ميرور نقلت عنه قوله إنه يشعر أنه سيكون أفضل شيء لزميله القديم ميسي هو البقاء في الكامب نو.

يقر اللاعب الكرواتي الدولي بأنه يجب على كل لاعب اتخاذ قراره الخاص، لكنه أشار بقوة إلى أنه يشعر أن البقاء في النادي الكتالوني سيكون أفضل شيء لمعظم اللاعبين في هذا الموقف.

وقال راكيتيتش "الخيار الأول والأفضل لجميع اللاعبين هو برشلونة دائمًا". "بعد ذلك ، يتعين على كل لاعب اتخاذ قراره.

"بالنسبة لي ، سيكون الخيار الأول دائمًا هو أن أكون مع البلوجرانا.

راموس يريد بقاء ميسي

قال مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، أنه يريد بقاء ليونيل ميسي في برشلونة ، لكنه يعتقد أن الأرجنتيني حصل على حق تقرير مستقبل ناديه.

طلب ميسي بشكل صادم الخروج من الكامب نو حيث يتطلع إلى تفعيل بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل من جانب واحد.

بعد وصوله إلى برشلونة لإجراء محادثات حاسمة بشأن مستقبل نجله يوم الأربعاء، اعترف خورخي ميسي بأنه "سيكون من الصعب" على ابنه البقاء في النادي الذي أعتبره بمثابة منزله لمدة 20 عامًا.