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أخبار الانتقالات: تشيلسي يحدد سعر كانتي واليونايتد يضحي من أجل فان دي بيك

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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N'Golo Kante Chelsea Inter

رسميًا .. ميلان يعلن تجديد تعاقده إبراهيموفيتش

2020-09-01T07:21:24Z

أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولمدة موسم واحد فقط.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن إبراهيموفيتش سيكون لاعبًا للفريق خلال الموسم المقبل.

اتصال بين سواريز ونيدفيد

2020-09-01T07:19:11Z

حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة وبابل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل. 

وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد للكتلان قد قرر الاستغناء عن سواريز، ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأوروجوياني والنادي.

على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه في الصيف الحالي. 

هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي

2020-09-01T07:17:03Z

جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.

جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.

ميلان وإيفرتون مهتمان بإيمرسون

2020-09-01T07:12:32Z

يحظى إيمرسون ظهير برشلونة باهتمام كل من ميلان وإيفرتون، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

قدم الروسونيري عرضًا بقيمة 18 مليون يورو (16 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما استفسر التوفيز عن إمكانية الإعارة لمدة عامين.

من المرجح أن يطلب البرسا 32 مليون يورو (29 مليون جنيه استرليني / 38 مليون دولار) للتخلي عن إيمرسون ، الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي قبل إعارته إلى ريال بيتيس.

شكرينيار بديل سيلفا في باريس سان جيرمان

2020-09-01T07:09:36Z

بدأ باريس سان جيرمان في التحرك للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان شكرينيار كبديل لتياجو سيلفا الذي رحل في سوق الانتقالات.

أفاد دي مارزيو أنه في حين أن بطل الدوري الفرنسي لم يقدم عرضًا لشكرينيار بعد، فقد بدأ الوسطاء التحرك بالفعل.

أكمل سيلفا مؤخرًا انتقاله إلى تشيلسي في انتقال مجاني مما جعل باريس بحاجة إلى تعزيزات دفاعية.

زياش سينجح في تشيلسي

2020-09-01T07:07:39Z

قال ياسبر أولسن نجم أياكس السابق إنه "لا شك في أن حكيم زياش سيحقق نجاحًا لتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد بعد مغادرة الفريق الهولندي.

ويستعد زيش لموسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله للبلوز مقابل 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه استرليني / 43.3 مليون دولار) في يوليو.

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا من أجل ضم فان دي بيك

2020-09-01T07:03:50Z

الهولندي قريب من التوقيع

سيتسبب شراء مانشستر يونايتد لنجم أياكس دوني فان دي بيك في إدراج كل من جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا على قائمة البيع، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات، وهذا سيعني أن كلاً من لينجارد وبيريرا سيتم عرضهما للبيع.

GFX Donny van de Beek Man Utd 2020
Getty/Goal

تشيلسي يحدد سعر كانتي

2020-09-01T06:58:32Z

إنتر أقرب المنافسين على توقيع الفرنسي

يتطلع إنتر للتعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي، كأحد المطلوبين من أنطونيو كونتي من فريقه السابق.

ذكرت صحيفة إكسبريس أن البلوز قد طلب 80 مليون جنيه استرليني (107 مليون دولار) مقابل كانتي، وهم يتطلعون لاسترداد الأموال التي أنفقت على التعاقدات الكبيرة مع تيمو ويرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل وكاي هافرتز الذي سيصل قريبًا.

يريد كونتي، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017 ، التعاقد مع الظهير إيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو أيضًا.

N'Golo Kante, Chelsea, Inter badge
Getty composite

روما يراقب مدافع أتلتيكو مدريد

2020-09-01T06:55:48Z

يفكر روما في ضم مدافع أتلتيكو مدريد نيهوين بيريز بعد رحيل كريس سمولينج.

مع عودة سمولينج إلى مانشستر يونايتد، يتطلع الجيالوروسي للتوقيع مع بيريز، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فاماليكاو الأرجنتيني.

ميلان قريب من ضم دياز

2020-09-01T06:52:22Z

سينضم براهيم دياز إلى نادي ميلان قريبًا من ريال مدريد في صفقة إعارة لمدة عام واحد، وفقًا لما ذكره الصحفي في قناة سكاي سبورت ماتيو موريتو.

كافح لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من أجل مكان في التشكيل الأساسي منذ انضمامه من مانشستر سيتي في يناير 2019.

وخاض دياز 21 مباراة مع الريال في جميع المسابقات على مدار موسم ونصف.