أخبار الانتقالات: تشيلسي يحدد سعر كانتي واليونايتد يضحي من أجل فان دي بيك

رسميًا .. ميلان يعلن تجديد تعاقده إبراهيموفيتش
أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولمدة موسم واحد فقط.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن إبراهيموفيتش سيكون لاعبًا للفريق خلال الموسم المقبل.
اتصال بين سواريز ونيدفيد
حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة وبابل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل.
وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد للكتلان قد قرر الاستغناء عن سواريز، ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأوروجوياني والنادي.
على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه في الصيف الحالي.
هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي
جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.
جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.
ميلان وإيفرتون مهتمان بإيمرسون
يحظى إيمرسون ظهير برشلونة باهتمام كل من ميلان وإيفرتون، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
قدم الروسونيري عرضًا بقيمة 18 مليون يورو (16 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما استفسر التوفيز عن إمكانية الإعارة لمدة عامين.
من المرجح أن يطلب البرسا 32 مليون يورو (29 مليون جنيه استرليني / 38 مليون دولار) للتخلي عن إيمرسون ، الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي قبل إعارته إلى ريال بيتيس.
شكرينيار بديل سيلفا في باريس سان جيرمان
بدأ باريس سان جيرمان في التحرك للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان شكرينيار كبديل لتياجو سيلفا الذي رحل في سوق الانتقالات.
أفاد دي مارزيو أنه في حين أن بطل الدوري الفرنسي لم يقدم عرضًا لشكرينيار بعد، فقد بدأ الوسطاء التحرك بالفعل.
أكمل سيلفا مؤخرًا انتقاله إلى تشيلسي في انتقال مجاني مما جعل باريس بحاجة إلى تعزيزات دفاعية.
زياش سينجح في تشيلسي
قال ياسبر أولسن نجم أياكس السابق إنه "لا شك في أن حكيم زياش سيحقق نجاحًا لتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد بعد مغادرة الفريق الهولندي.
ويستعد زيش لموسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله للبلوز مقابل 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه استرليني / 43.3 مليون دولار) في يوليو.
مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا من أجل ضم فان دي بيك
الهولندي قريب من التوقيع
سيتسبب شراء مانشستر يونايتد لنجم أياكس دوني فان دي بيك في إدراج كل من جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا على قائمة البيع، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات، وهذا سيعني أن كلاً من لينجارد وبيريرا سيتم عرضهما للبيع.
تشيلسي يحدد سعر كانتي
إنتر أقرب المنافسين على توقيع الفرنسي
يتطلع إنتر للتعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي، كأحد المطلوبين من أنطونيو كونتي من فريقه السابق.
ذكرت صحيفة إكسبريس أن البلوز قد طلب 80 مليون جنيه استرليني (107 مليون دولار) مقابل كانتي، وهم يتطلعون لاسترداد الأموال التي أنفقت على التعاقدات الكبيرة مع تيمو ويرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل وكاي هافرتز الذي سيصل قريبًا.
يريد كونتي، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017 ، التعاقد مع الظهير إيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو أيضًا.
روما يراقب مدافع أتلتيكو مدريد
يفكر روما في ضم مدافع أتلتيكو مدريد نيهوين بيريز بعد رحيل كريس سمولينج.
مع عودة سمولينج إلى مانشستر يونايتد، يتطلع الجيالوروسي للتوقيع مع بيريز، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فاماليكاو الأرجنتيني.
ميلان قريب من ضم دياز
سينضم براهيم دياز إلى نادي ميلان قريبًا من ريال مدريد في صفقة إعارة لمدة عام واحد، وفقًا لما ذكره الصحفي في قناة سكاي سبورت ماتيو موريتو.
كافح لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من أجل مكان في التشكيل الأساسي منذ انضمامه من مانشستر سيتي في يناير 2019.
وخاض دياز 21 مباراة مع الريال في جميع المسابقات على مدار موسم ونصف.