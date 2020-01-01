أخبار الانتقالات: تشيلسي يحدد سعر كانتي واليونايتد يضحي من أجل فان دي بيك

حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة وبابل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل.

وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد للكتلان قد قرر الاستغناء عن سواريز، ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأوروجوياني والنادي.

على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه في الصيف الحالي.