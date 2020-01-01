أخبار برشلونة: عودة أنباء ميسي وإنتر والكشف عن حقيقة مفاوضات رونالدو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020:

رونالدو لن ينضم إلى برشلونة

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.

وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.

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ديمبيلي يتعافى من إصابته وقد يشارك أمام بايرن ميونخ

تلقى عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، التصريح الطبي للعودة والمشاركة مرة أخرى في المباريات بعد 9 شهور من الغياب عن الملاعب.

كيكي سيتيين، المدير الفني للبرسا، أعلن في المؤتمر الصحفي مباراة بايرن ميونخ أن لاعبه سيكون ضمن قائمة المتواجدين أمام البافاري، مع إمكانية منحه بعض الدقائق على حسب سير المباراة.

ريال مدريد وبرشلونة ينافسان مانشستر يونايتد على سانشو

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة كبيرة جداً من أجل ضم سانشو الصيف القادم، بسبب المنافسة المحتملة على الصفقة.

وأوضحت أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، يستعدان للدخول بقوة في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل ضم اللاعب، كأحد أهم الأهداف المستقبلية لكل منهما.

مالك إنتر السابق: نستطيع التعاقد مع ميسي الآن!

يؤمن ماسيمو موراتي، مالك إنتر السابق، أن ناديه يمتلك الإمكانيات الاقتصادية اللازمة للتعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف.

موراتي يقول "الإدارة الحالية لديها كل القدرة على جلب ميسي سواء من خلال إقناعه بالمنافسة أو على صعيد الموارد الموجودة لديهم".

تقارير.. فينجر يرفض تدريب برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدرب الأسطوري لآرسنال، آرسين فينجر، قد رفض تولي تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين.

وبحسب التقارير فإن الرفض جاء بسبب عدم اقتناع المدرب الفرنسي بالمشروع الرياضي لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.