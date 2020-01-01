أخبار برشلونة: شتيجن قد يرحل ومنافس قوي على لاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020:

تفاصيل مالية تمنع شتيجن من التجديد لبرشلونة

ابتعد نادي برشلونة الإسباني، خطوة جديدة من التوصل بشكل نهائي لاتفاق على تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن، بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن المفاوضات تجمدت بصورة كبيرة بعد الفشل في التوصل لاتفاق حتى الآن، حيث يريد برشلونة استمرار صاحب الـ28 سنة لمدة 5 سنوات قادمة.

رغبة شتيجن واضحة في البقاء مع برشلونة لفترة أطول، ولكن تبقى الخطوة الحاسمة، في الراتب الذي سيحصل عليه مقابل تمديد استمراره في كامب نو، حيث تعتبر هذه نقطة الخلاف حتى الآن.

أومتيتي في طريقه لمغادرة برشلونة

اقترب صامويل أومتيتي من مغادرة برشلونة، بعد تقدم نادي روما الإيطالي بعرض رسمي للحصول على خدماته.

وأشارت التقارير إلى أن عرض الذئاب يعتبر هو الأفضل لضم المدافع الفرنسي حتى الآن، حيث جاء بصيغة الإعارة مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم القادم.

وكيل أعمال روبيرتو يوضح موقفه من الانتقال إلى مانشستر سيتي

قال جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال نجم نادي برشلونة سيرجي روبيرتو إن موكله لا ينوي مغادرة الفريق الكتالوني على الإطلاق.

الوكيل قال "حتى اللحظة لا يوجد سوى مانشستر سيتي من يهتم بخدمات روبيرتو، ولكن حتى لو ظهرت أندية أخرى فهو لن يغير قراره بالبقاء".

برشلونة يرفض 50 مليون يورو مقابل لاعب لم يلعب!

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن تلقي إدارة برشلونة لعرض مقابل 50 مليون يورو من ليستر سيتي لضم لاعبه الشاب فرانشيسكو ترينكاو.

وبالأمس، ذكرت صحف إنجليزية عن رفض أولي لعرض من نادٍ إنجليزي دون الإفصاح عن اسمه من أجل التعاقد مع ترينكاو مقابل 60 مليون يورو.

واليوم، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة تلقى عرضًا مقابل 50 مليون يورو من نادي ليستر سيتي من أجل ضم النجم البرتغالي الشاب.

وأكدت عدة مصادر أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي، وأن برشلونة بعد أن رفض الأمر مبدئيًا قد فتح الباب أمام التفاوض حول اللاعب.

سيتي يحرم برشلونة من لاوتارو

كشفت "سكاي سبورتس" عن أن مانشستر سيتي لا يزال يُخطط لعقد خمس صفقات أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على رغبة المدرب بيب جوارديولا.

التقرير أشار إلى أن لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر وهدف برشلونة الأول في هذا الصيف، هو الخيار المفضل لخلافة أجويرو في الاتحاد، بينما كشفت تقارير أخرى أن سيتي بالفعل قد استفسر عن جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد ليكون بديل دافيد سيلفا.