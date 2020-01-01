أخبار برشلونة: مغربي يقترب وصفقة كبيرة مع مانشستر سيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020:

صراع بين تشيلسي وبرشلونة على تاليافيكو

يستعد تشيلسي للدخول في سباق مع برشلونة على الظهير الأيسر لآياكس نيكولاس تاليافيكو، والمطلوب أيضًا في أتلتيكو مدريد.

وبحسب سكاي سبورت فإن البلوز يرى في الأرجنتيني بديل لبن تشيلويل الذي يبدو بعيدًا عن الانضمام لستامفورد بريدج، ووضع الفريق اللندني أيضًا سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد كبيل محتمل أيضًا.

ردًا على تمرده.. برشلونة يجمد أرتور

قرر برشلونة تجميد لاعبه الدولي البرازيلي أرتور ميلو بسبب ما قام به من تمرد ورفض للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباريات دوري الأبطال.

واجتمع أرتور مع أبيدال سكرتير النادي الفني، في مقر تدريبات البلوجرانا من أجل إغلاق القضية نهائياً والبت في مستقبل الفريق في الأيام المتبقية له مع النادي.

وبعد اجتماع للمدرب كيكي سيتيين مع أبيدال وأفراد من الإدارة، توصلوا إلى قرار بتجميد مشاركته في التدريبات والمباريات.

فودين يضع برناردو سيلفا على أعتاب برشلونة

يراقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح البرتغالي برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، تمهيداً للتحرك للحصول على خدماته.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين، أصبح صاحب الأفضلية على برناردو في الوقت الحالي في السيتي.

برشلونة يضع برناردو ضمن أهم أولوياته، نظراً للنقص الواضح الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب وكذلك الجناح.

برشلونة يعود لسباق التعاقد مع أمين حارث

تقدم نادي برشلونة الإسباني، باستفسار عن إمكانية التعاقد مع المغربي أمين حارث صانع ألعاب نادي شالكه الألماني.

موقع " Le 10 Sport" الفرنسي، كشف عن منافسة ثلاثية بين برشلونة وفالنسيا وبوروسيا دورتموند لضم صاحب الـ23 سنة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة اللاعب إلى 24 مليون يورو، وفقاً للقيمة السوقية الحالية له، وهو المبلغ الذي يستطيع برشلونة توفيره رغم الأزمة المالية الحالية.

مونشي يغلق باب عودة راكيتيتش لإشبيلية

وجه مونشي المدير الرياضي لإشبيلية سهمًا في قلب حلم إيفان راكيتيتش بالعودة إلى الفريق الأندلسي الذي تألق معه في الماضي.

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يرى أنه من الصعب للغاية انضمام راكيتيتش إلى إشبيلية الآن.

وأضاف: "الوضع الحالي بالنسبة للنادي لا يسمح بتعاقدات مثل هذه، لذلك لا يمكن أن تتم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية"

وتابع: "راكيتيتش يريد العودة وسيعود اليوم أو بعد عام أو عامين، لا أخفي أننا صديقين وأنني أتمنى أن أعمل معه من جديد في إشبيلية"